Unilever versterkt positie door samenwerking met Enough

LONDEN – Unilever en foodtechbedrijf Enough werken samen om nieuwe plantaardige vleesproducten op de markt te brengen. Deze worden gemaakt van mycoproteïnes, die voortkomen uit een fermentatieproces. Hiermee breidt de multinational haar plantaardig vlees portfolio verder uit.

De nieuwe technologie van Enough (voorheen 3F BIO) maakt gebruik van een afvalvrij fermentatieproces om proteïnes te groeien. Mycoproteïnes worden gemaakt van natuurlijke schimmels die worden gevoed met grondstoffen als maïs en tarwe. Hierdoor is de ABUNDA® mycoproteïne een ingrediënt rijk aan voedingsvezels en essentiële aminozuren.

De Vegetarische Slager

De nieuwe samenwerking sluit aan bij het snelgroeiende vleesvrije merk van Unilever, De Vegetarische Slager. Deze groeide in 2020 met meer dan 70 procent. De Vegetarische Slager gebruikt een diverse mix van plantaardige eiwitten om vleessmaken en texturen te imiteren. Door samenwerkingen met onder andere Burger King beslaan ze een markt in 45 landen.

Plantaardige voeding

Carla Hilhorst, executive vice preseident R&D voor foods & refreshment bij Unilever, kijkt uit naar de samenwerking: “We zijn enthousiast over het potentieel dat deze technologie heeft voor toekomstige innovaties, en we kunnen niet wachten om meer plantaardig voedsel te lanceren, dat mensen helpt minder vlees te eten, zonder in te boeten op smaak.” Andrew Beasley, commercieel directeur van Enough, benadrukt het belang van de nieuwe technologie: “Het produceren van grote hoeveelheden gezonde en duurzame eiwitten is een van de meest urgente mondiale prioriteiten. We zijn verheugd over deze samenwerking met Unilever en De Vegetarische Slager, die echt ons doel ondersteunt om impact en schaalgrootte te creëren.”

Future Foods

De samenwerking sluit aan bij het doel om in 2025-2027 tot verkoopdoelstelling van €1 miljard binnen het segment plantaardig vlees en zuivelalternatieven te komen. Deze doelstelling is onderdeel van het Unilevers Future Foods-ambitie: mensen helpen bij de overgang naar gezondere voeding en helpen om de milieu-impact van de wereldwijde voedselketen te verminderen.

Bron: Levensmiddelenkrant