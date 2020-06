Unilever wordt uitsluitend Brits bedrijf

LONDEN/ROTTERDAM – Unilever vestigt zijn hoofdkantoor in Londen. Daarmee wordt Unilever op papier een Brits bedrijf. De Rotterdamse locatie blijft bestaan, maar niet als hoofdkantoor. Het uitgangspunt van de nieuwe opzet is om een eenvoudiger bedrijf te creëren met meer strategische flexibiliteit.

Het bestuur van de levensmiddelenproducent kwam tot deze beslissing na grondige evaluatie van de afgelopen achttien maanden. Zij concludeerden dat er behoefte was aan een simpelere legale structuur. Dit is mogelijk door geen tweedeling meer te hebben in de hoofdkantoren. Met het hoofdkantoor gevestigd in Londen denkt Unilever de waarde van aandeelhouders te vergroten, door het mogelijk te maken om hen een gelijkheid in stemmen per aandeel te geven.

Onveranderd

Het voormalige hoofdkantoor in Rotterdam sluit niet. Unilever streeft dan ook naar een onveranderde relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er zullen dus geen aanpassingen aangebracht worden in de locaties, uitvoering, activiteiten en medewerkersaantal in beide landen. De huidige locatie in Rotterdam blijft het hoofdkwartier van Unilevers Food & Refreshment afdeling, die verantwoordelijk is voor 40 procent van de omzet van het bedrijf.

Daarnaast heeft Unilever de Nederlandse regering toegezegd om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf blijft kijken naar mogelijkheden om het voedingssysteem verder te verduurzamen.

Bron: Levensmiddenkrant / Out.of.Home Shops