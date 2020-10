Unilever ziet omzet stijgen

ROTTERDAM – Ondanks dat de omzet van Unilever in het derde kwartaal lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, de verkoop steeg namelijk met 4,4 procent. Ceo Alan Jope spreekt daarom van een sterke prestatie. “Onze groei laat de veerkracht van ons portfolio zien en de flexibiliteit in onze segmenten, regio’s en kanalen.”

Logischerwijs heeft COVID-19 grote invloed op consumentengedrag en dus op de cijfers van Unilever. In de belangrijke gebieden Noord-Amerika en China zag Unilever zijn marktaandeel groeien, in Europa waren er echter wisselende berichten vanwege de toegenomen verkoop aan de ene kant, maar de gestegen prijsdruk aan de andere kant. Dit was te wijten aan toenemende promotiedruk, waaruit af te leiden valt dat de stijgende verkoopcijfers met een duidelijk kostenplaatje komen in deze tijd van COVID-19.

De verkoop van hygiënische producten en levensmiddelen voor gebruik in huis nam verder toe in het derde kwartaal. De verkoopcijfers van voedingsservice en ijsproducten buitenshuis bleven dalen, maar minder hard ten opzichte van het vorige kwartaal. Hetzelfde geldt voor deodorant en huidverzorgingsproducten. Wasmiddelen en haarproducten werden ten slotte weer meer verkocht, maar de grootste plus kwam van het e-commerce segment. Deze groeide met maar liefst 76 procent. “Gezien de omstandigheden blijven we inzetten op snelheid en flexibiliteit”, zo onderstreepte Jope nogmaals het belang en het potentieel van online verkoop.

Unilever liet tevens nog weten dat het wetsvoorstel van GroenLinks wordt beschouwd als in strijd met Europese wetgeving en verschillende belastingverdragen. Het bedrijf herhaalde dat de voorgenomen definitieve verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk wordt afgeblazen als dit niet in het belang is van aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Bron: Levensmiddelenkrant