Unilever ziet vraag naar producten verschuiven

(CORONANIEUWS) ROTTERDAM –Unilever heeft in het eerste kwartaal een verschuiving van de vraag naar zijn producten gemerkt door het coronavirus. Zo werden er meer hygiëneproducten als schoonmaakmiddelen en bleek verkocht, maar kreeg met name de verkoop van producten als ijs een tik.

Die ijstak heeft te lijden onder de lockdown die in veel landen geldt. Daardoor worden er buitenshuis, zoals in het park of op het strand, veel minder ijsjes verkocht. Financieel directeur Graeme Pithkethly verwacht dat die tak, die goed is voor een omzet van 3 miljard euro per jaar, ook in het lopende kwartaal nog zwaar wordt geraakt. "Ongeveer 70 procent van onze verkopen vinden in het tweede en derde kwartaal plaats. Dat zal nu niet lukken als mensen in veel landen nog binnen moeten blijven." Unilever doet zijn best om ijsjes op een andere manier in handen van consumenten te krijgen. Mensen willen volgens Pitkethly nog steeds ijs eten, maar moeten dat nu thuis doen.



Horeca

Ook de foodservicebranche merkt de gevolgen van de coronamaatregelen. In veel landen zijn of waren horecagelegenheden namelijk gesloten. Volgens Pitkethly heeft Unilever het voordeel een groot bedrijf te zijn met veel verschillende producten. Daardoor kan het een tegenvallen in een productgroep makkelijker opvangen.



Gelijk

Dat bleek uit de omzet van het bedrijf die met 12,4 miljard dollar vrijwel gelijk lag aan een jaar eerder. De onderliggende omzet bleef gelijk. Groei zat er daarbij nog in de ontwikkelde markten, terwijl de opkomende markten juist krimp lieten zien. Unilever houdt de kosten scherp in de gaten, maar wil ook blijven investeren. Het bedrijf betaalt ook volgens plan een kwartaaldividend uit.

Bron: ANP