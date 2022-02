Upfield blijft continu innoveren en activeren met plantaardige voeding

Grenzen verleggen op het gebied van plantaardige voeding

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] ROTTERDAM - De toevoeging van & Zuivel aan de Nationale Week Zonder Vlees sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Upfield, namelijk mensen gelukkiger en gezonder maken met plantaardig eten. Het bedrijf is wereldwijd de grootste fabrikant van plantaardige producten en al jaren een trouwe partner van de week zonder vlees en zuivel. “We gaan een nieuwe campagne lanceren, waarbij we de consument bewust willen maken van de impact van zuivelkaas op ons klimaat.”

Sander Leenders, country director Benelux, en Alisha van Geest, retail brand manager Benelux bij Upfield, vertellen uitgebreid over hun rol als fabrikant tijdens de week zonder vlees en zuivel en hoe ze een gedragsverandering proberen teweeg te brengen.



De week zonder vlees en zuivel komt eraan. Wat kunnen we van Upfield verwachten?

Leenders: “Upfield is al jaren een trouwe partner en we zetten ons als bedrijf in voor een plantaardigere toekomst. Het is goed dat zuivel is toegevoegd aan het initiatief, dat zorgt voor een betere match met onze strategie. We gaan de week van start met een Change Your Cheese-campagne met Violife, onze pionier in plantaardige alternatieven voor zuivel. We willen hiermee de consument bewustmaken van de impact van zuivelkaas op ons klimaat en bieden op een laagdrempelige manier tips om een keer per week te switchen naar Violife. Naast onze Change Your Cheese-campagne werken we nauw samen met onze retailpartners, de hoofdkantoren en ondernemers, om deze week zonder vlees en zuivel aan te kleden. Upfield doet dat met koelingen van Violife die we het liefst geplaatst zien bij andere plantaardige voeding, maar dat moet operationeel ook mogelijk zijn. Verder bieden we inspiratie met plantaardige recepten.”



Waarom past de week zonder vlees en zuivel zo goed bij jullie merken?

Van Geest: “De week zonder vlees en zuivel was eerdere jaren heel erg gefocust op minder vlees eten, wat ontzettend goed is. Alleen was zuivel een ondergeschoven kindje en wij zijn een bedrijf dat producten maakt als alternatief voor zuivel. Vorig jaar hebben we de stoute schoenen aangetrokken en bij de initiatiefnemers aangegeven dat we er zelf zuivel aan willen toevoegen. We hebben samen gebrainstormd en dit heeft de stichting aan het denken gezet. Het resultaat is dat zuivel nu is toegevoegd aan de actieweek.”

Leenders: “Ons doel is om mensen gelukkiger en gezonder te maken met lekker plantaardig eten. We weten bijvoorbeeld dat het een meer gebalanceerd eetpatroon oplevert en er minder CO 2 -uitstoot bij vrijkomt. We zijn wél een voorstander van balans, dus niets is goed of slecht. Als voorbeeld: Violife kaas heeft de helft minder CO 2 -uitstoot dan zuivelkaas.”

Van Geest: “De week zonder vlees en zuivel is daarnaast een goed moment om de samenwerking op te zoeken met de buitendienst van andere fabrikanten en samen naar verbetering te kijken. Second placement is een goed voorbeeld om een complete plantaardige keuze te maken. Denk daarbij aan een vegetarische burger, een lekker broodje, een plakje Violife-kaas, plantaardige bakboter en wat sla. Zo kunnen we de consument op een laagdrempelige manier inspireren. Onderdeel van de nieuwe campagne is dat we een weekmenu bieden, waarmee consumenten zich bewust worden van hoe je zuivel vervangt.”



Upfield is al jaren bekend met plantaardige producten, zoals margarine. Staan de retailer en consument hierbij stil?

Leenders: “Nee, en dat moet ik heel stellig zeggen. De consument staat er weinig bij stil dat margarine plantaardig is. Zij denken dat margarine boter is en dus van dierlijke ingrediënten. Dat proberen we samen met de retailer beter te communiceren. Retailers zijn zich meer en meer bewust van de toenemende vraag van de consument naar plant-‘aardige’ producten. Ook die van Upfield. Zo bouwen we met de plantenboters samen aan een nieuw segment binnen het (room)boterschap. En binnen het kaasschap is nu een prominente plek voor plantaardige kaas, waar we met Violife het plant-aardige segment uitlichten. Samen hebben we de rol om de consument te helpen bij het maken van zijn of haar keuze. En juist door de week zonder vlees en zuivel zorgen we ervoor dat we de consument de juiste richting wijzen. Het is goed dat retailers hierin participeren.”



Hoe verbeteren jullie de communicatie?

Leenders: “Als je kijkt naar de communicatie van een merk als Becel, dan kom je tot de conclusie dat de plantaardige oorsprong een belangrijk onderdeel is geworden en prominent naar voren komt. We doen dat in zowel marketingactiviteiten als op de verpakking. Daarnaast hebben we het perceptieprogramma, waar we influencers aan de slag laten gaan met het maken van margarine in hun eigen keuken met maar een aantal ingrediënten.”



Hoe kun je nog onderscheidend zijn met margarine anno 2022?

Leenders: “We richten ons op de transitie binnen het eigen portfolio. Daarmee bedoel ik dat we met onze producten en kwaliteit inspelen op de veranderende behoeften aan meer plantaardig. Op die manier kunnen we alle smaak aanbieden en consumenten de keuze geven voor plantaardig voedsel zonder compromissen. Onder het merk Flora hebben we bijvoorbeeld een volwaardig plantaardig alternatief voor roomboter geïntroduceerd. Eind 2021 is dit verder gegaan onder de merknaam van Violife. Het was zeer de moeite waard een alternatief voor boter te brengen dat echt gelijk is in smaak en prestaties. Een goed veganistisch alternatief.”

Van Geest: “Na meer dan tweehonderd proeven zijn we erachter gekomen hoe je een vetcomponent ontwikkelt dat precies als boter werkt; het smelt dus op je tong. Het is een perfecte mix van plantaardige eiwitten die schuimt, zindert en kleurt in de pan, net als zuivelboter. Een ander voordeel van al deze innovaties is dat we producten maken die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht een allergie. Dat is een beweging die je in elk schap kunt maken, van kaasbroodje tot pizza.”

Bron: Levensmiddelenkrant

