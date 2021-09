Van Geloven opent nieuwe fabriekshal in Maastricht

TILBURG – Van Geloven opent 8 oktober de nieuwe fabriekshal in Maastricht. De uitbreiding is nodig om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar, met name vegetarische, snacks in de Benelux en om moederbedrijf McCain Foods te kunnen voorzien van innovatieve kaassnacks voor haar out-of-home klanten zoals de bekende internationale fastfoodketens.