Vandemoortele: ‘We zijn in staat een totale visie op de categorie te delen’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Margarines, oliën & vetten, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Vandemoortele

ZEEWOLDE - Vandemoortele is verkozen tot Gouden Partner in de categorie Margarines, oliën & vetten. Zij behaalden deze prijs op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep. Anouk van Meurs, trade marketing manager bij het voedingsmiddelenbedrijf, zegt tevreden te zijn: “Wij zijn trots om op deze manier de waardering van onze handelspartners te ontvangen over de samenwerking.”

Waarom zijn jullie op het criterium Meedenken op assortimentsgroep het meest succesvol in deze categorie?

“Wij zijn leverancier van de merken Diamant, Gouda’s Glorie margarines, Wajang en Reddy, én zijn een betrouwbare partner voor veel private brands, zowel binnen frituurvet als margarines. Daarom zijn we in staat om een totale visie op de categorie te delen. Daarnaast adviseren wij de retailers ook geregeld over hun private brands en bieden wij ook daar innovatieve producten aan binnen de margarinecategorie.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“De categorie bakken/margarine/halvarine heeft een penetratie van meer dan 90 procent. De shopper staat gemiddeld zo’n twintig keer per jaar voor dit schap. Smaak is nog altijd enorm belangrijk, maar we zien dat gezondheid, gecombineerd met de bron (100 procent plantaardig), steeds belangrijker wordt in de keuze. In halvarine en margarine zitten essentiële vetzuren en vitamines die bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de groei en ontwikkeling van onze kinderen. Door dit duidelijk op de verpakking te zetten, weet de shopper hier steeds beter op te selecteren.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“We zijn nog meer gaan luisteren naar de wensen en behoeftes van onze klanten en hebben daardoor bij verschillende retailers tailormade invullingen geïmplementeerd. Een voorbeeld is een premium introductie onder private label, waarbij wij onze brede expertise inzetten op verzoek van de klant. Dankzij ons R&Dcenter op het hoofdkantoor hebben we binnen een half jaar een hele nieuwe range margarines kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we bij retailers specifiek ondersteuningsplannen voor het merk Gouda’s Glorie geïmplementeerd.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Het verleiden van de consumenten zit niet in een hoge promotiedruk, maar zit voor ons in onderscheidend vermogen bieden en aanwezig zijn op relevante momenten. Binnen frituurvet verleiden wij de consument om Diamant te kopen door in te spelen op de juiste momenten. Een voorbeeld is onze oranje can die tijdens het EK in de winkel stond.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

“Door op de relevante feestmomenten te zorgen voor zichtbaarheid op de winkelvloer. We hebben bijvoorbeeld goede resultaten gezien uit cross-sellcommunicatie van frituurvet bij frituursnacks.”



Jelmer Talsma

Jr. category manager Vers bij Poiesz over Vandemoortele:

“Ik ervaar Vandemoortele als een hele betrouwbare samenwerkingspartner. Ze zijn een partij die goed met ons als retailer meedenkt in de kansen die er nog liggen.”



Bron: Levensmiddelenkrant