VBZ: 'Chips en zoutjes favoriete lekkernij'

DEN HAAG – Voor jongeren van 18 tot 35 jaar zijn chips en zoutjes het afgelopen jaar de favoriete traktatie. Eén derde van deze groep beloont zichzelf het liefst met deze snacks, gevolgd door chocolade. Ook tijdens de feestdagen staan zoutjes op nummer één.

In opdracht van branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en nootjes (VZB) heeft Peil.nl een onderzoek uitgevoerd onder 3.000 respondenten in Nederland.

Feestdagen

97 procent van de ondervraagden viert de feestdagen, bijna de helft (44 procent) viert Kerst en oud en nieuw met familie of vrienden. 6 procent viert de feestdagen alleen. Eén derde van de Nederlanders zegt tijdens de feestdagen chips en nootjes in huis te halen. Al scoorde de categorie ‘iets anders’ het hoogste. 7 procent van de Nederlanders haalt tijdens de feestdagen geen lekker in huis.

Coronasteun

Volgens Theo Heere, directeur VBZ, hebben chips en zoutjes jongeren door het jaar heen geholpen. “Terugkijkend op het coronajaar 2021 zegt ruim een derde van de jongeren in de leeftijd van 18-34 jaar dat zij zichzelf het liefst op chips en zoutjes trakteerden, als zij iets lekkers wilden hebben. Chocolade op een goede tweede plaats. Met snoep en zoetwaren op een goede derde plek bij de 18-24 jarigen. Maar bij de iets oudere Nederlanders zakt die categorie dan weer weg.”

Ongezond

Over het ongezonde aspect van lekkers zegt het Heere het volgende: “30 procent van de Nederlanders zegt dat lekkers af en toe moet kunnen, ook al vinden zij het niet gezond.” De directeur vervolgt: “Nog eens 35% geeft aan dat met lekkers niets mis is, maar dat je gewoon op je eten en leefpatroon moet letten. Voor iets meer dan 1 op de 10 Nederlanders is af en toe genieten met lekkers een must.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops