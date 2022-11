VBZ: Meer mensen vieren Sinterklaas, maar letten scherper op de prijzen

DEN HAAG – Uit onderzoek van VBZ, de branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten, blijkt dat het meer mensen dit jaar Sinterklaas vieren. Waar in 2021 de helft van de Nederlanders het feest van de Goedheiligman vierden, is dit aantal nu met zes procent gestegen. Een mogelijke reden van de stijging zou het einde van de pandemie kunnen zijn, vermoedt het VBZ.

De brancheorganisatie liet de afgelopen weken een representatieve peiling onder 3.300 respondenten uitvoeren door Peil.nl, het opinieonderzoeksbedrijf van Maurice de Hond, waar een aanzienlijke stijging in de feestvreugde te zien was. Wel letten de feestvierders meer op de prijzen van de lekkernijen dan andere jaren. De populairste Sinterklaassnacks zijn de kruid- en pepernoot, gevolgd door de chocoladeletter en gevuld speculaas. “Daarmee is de traditionele amandelstaaf van de derde plek van vorig jaar verdrongen; die staat nu samen met speculaasbrokken vierde. De top-5 wordt afgemaakt door marsepein”, schrijft het VBZ in een persbericht.



Trends

“We zien de afgelopen jaren een trend dat de kruidnoot steeds meer een najaarslekkernij wordt, waarbij men geniet van nieuwe smaakvarianten, zoals onze Stroopwafel kruidnoten. Dit jaar zien we ook een goede ontwikkeling van de naturel kruidnoten, waarschijnlijk omdat er weer meer Sinterklaasvieringen zijn en vanwege het toenemende prijsbewustzijn”, stelt Geert Jan Zandbergen, commercieel directeur van (VBZ-lid) Bolletje. Ruim zes op de tien Nederlanders geeft aan scherper te letten op de inkoop van snuisterijen, en kopen hierdoor minder en goedkoper snoepgoed. Desondanks zijn veel Nederlanders bereid om extra te betalen voor duurzamere producten. “Dit beeld komt bij alle inkomensgroepen naar voren. Gekeken naar leeftijd is de categorie 18- tot 24-jarigen (Generatie Z) het meest bereid meer neer te tellen voor duurzame(re) lekkernijen: bijna een op de drie is bereid tot 20% extra te betalen”, aldus het VBZ.



Bron: Levensmiddelenkrant