Veel plussen en minnen bij maandelijkse pinbetalingen 2020

AMSTERDAM - Het maandelijkse aantal pinbetalingen in 2020 is zeer wisselvallig. Dat blijkt uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland. De totaalstand voor heel 2020 was ondanks de vele negatieve cijfers toch nog positief, met +3,3 procent meer pinbetalingen dan in 2019.

In de eerste twee maanden van het jaar steeg het aantal pinbetalingen met 18 procent in vergelijking met 2019. In april schoot dit naar beneden met -10 procent. In de maanden daarna krabbelde het aantal transacties weer op naar +16 procent in augustus, en zakte vanaf oktober onder nul naar een slotniveau van -18 procent in december.

Contactloos betalen

Consumenten betalen in de coronacrisis veel vaker contactloos. Eind 2019 was 69 procent van de pinbetalingen contactloos. Inmiddels is maar liefst 85 procent contactloos. Daarvan wordt zo’n 15 procent met een smartphone of wearable gedaan, ruim de helft meer dan eind 2019.

Ook andere mobiele betalingen voor onder meer online bestellingen, losse rekeningen, onderling betalen tussen familie en vrienden en voor tweedehands spullen, werden door de coronacrisis flink aangezet. In het eerste volledige jaar dat Instant Payments breed beschikbaar waren, werden hier 370 miljoen enkelvoudige transacties van verwerkt. In december is een nieuw maandrecord gevestigd met 35 miljoen Instant Payments tussen verschillende banken. Een jaar eerder waren dat er 31,5 miljoen. Naar schatting is 60 procent van deze transacties via mobiel bankieren aangeleverd.

De meeste online bestellingen in Nederland gaan vai iDEAL, met een marktaandeel van 69 procent in de e-commerce. Zo’n 85 procent van alle iDEAL-betalingen wordt met een mobiele bankapp afgerond, waaronder nagenoeg alle mobiele betaalverzoeken zoals Tikkies. In 2020 werden met iDEAL 890 miljoen betalingen gedaan, 223 miljoen meer dan in 2019. De omzet met iDEAL was vorig jaar 70 miljard euro, bijna 17 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Bron: Betaalvereniging Nederland