Vegan Fried Chick*n zet volgende stap in ambitie

AMSTERDAM – Vleesvervangermerk Vegan Fried Chick*n (VFC) opent op 24 november voor één avond de deuren van een pop-up bar. Het doel is dat consumenten hier kennis kunnen maken met de producten van het merk.

De pop-up bar is een initatief van VFC-oprichter Matthew Glover en Adam Lyons, een chef en restaurateur. Ze willen consumenten overtuigen dat je geen dieren nodig hebt voor de textuur en smaak van kip. Lyons: "Dit is voor VFC een enorm opwindende tijd nu we in Nederland een volgende stap zetten met onze lancering bij Albert Heijn. Onze missie om alle kippen te redden en een einde te maken aan de intensieve pluimveehouderij klinkt sterker dan ooit en we willen met VFC consumenten overtuigen van een heerlijk en duurzaam veganistisch alternatief.”

VFC verkrijgbaar bij Albert Heijn, alle flitsbezorgers en verschillende restaurants. Daarnaast is de Vegan Fried Chick*n pop-up bar op 24 november geopend van 17.00 – 21.00 uur op de Tollensstraat 53a in Amsterdam.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops