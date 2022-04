Vegetarische Slager overall winnaar Sustainable Brand Index

ROTTERDAM – De Vegetarische Slager is uitgeroepen tot het meest duurzame merk van Nederland volgens de Sustainable Brand Index. Het is voor het eerste dat de fabrikant wint in de categorie ‘Food’ en als overall winnaar.

Annemarije Tillema, Country Director van de Sustainable Brand Index in Nederland geeft aan dat de Vegetarische Slager een breed publiek weet aan te trekken. Hugo Verkuil, ceo van De Vegetarische Slager, over de verworven eerste plek: "Sinds 2010 is het onze missie om het dier uit de voedselketen te halen en de grootste, meest impactvolle slager ter wereld te worden. Duurzaamheid bij De Vegetarische Slager komt in vele vormen. Zo zijn we overgestapt op gerecyclede verpakkingen en brachten we het eerste kookboek uit.”

Revolutie

Met de benoeming tot meest duurzaam merk zijn ze echter nog klaar. Verkuil: “We blijven, samen met onze community, de urgentie die er is om de plantaardige voedselrevolutie te versnellen actief op de agenda van beleidsmakers zetten. Die revolutie is in gang gezet en zullen we ook dit jaar krachtig uitdragen.

Verspilling

de vegetarische fabrikant werkt samen met het Leger des Heils en de Participatiekeuken in Den Haag om voedselverspilling tegen te gaan. Ook stapten ze in 2021 over op tray-verpakkingen van 100 procent gerecycled PET-plastic.

