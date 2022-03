Verhuizing fruitteam The Greenery

BREDA – Het fruitteam van The Greenery Growers gaat werken vanuit het DC in Breda. Een logische keuze voor The Greenery, omdat hier sinds 2016 de zachtfruit-activiteiten van de groente- en fruitcoöperatie al werd gecentraliseerd. De verhuizing moet de lijnen nog korter maken om zo tot maximale efficiëntie te komen.

Commercieel manager zachtfruit Aad van Dijk legt uit dat de verhuizing past in de organisatieveranderingen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd. “The Greenery BV heeft een verdere aanscherping aangebracht in haar activiteiten. The Greenery BV bestaat uit meerdere onderdelen: The Greenery Growers, The Greenery Logistics en The Greenery International. Ieder onderdeel heeft een eigen focus. Met The Greenery Growers verzorgen we de afzet van onze aangesloten leden. We doen dit vanuit een retail-groeistrategie, om zo een duurzaam rendement aan onze telers te kunnen bieden. Een goede balans tussen aanbod en klantenbestand, in combinatie met een scherpe bedrijfsvoering, zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk rendement terugvloeit naar onze leden. Om dit succesvol te doen is het belangrijk dat Commercie en SCM dicht bij de operatie en telers zitten, hetgeen ook de wens van de Product Unit Commissies is”, aldus Van Dijk.

Wederzijds begrip

Ook is het de bedoeling nog kortere lijnen tussen telers en klanten te realiseren. Van Dijk: “Vanuit The Greenery Growers bezoeken we onze telers en bekijken we samen de kwaliteit en klantgeschiktheid van het product. Klanten geven aan dat ze direct zaken willen doen met de bron en telers hebben behoefte aan meer interactie met de eindklant. Dit draagt positief bij aan het wederzijdse begrip tussen klanten en telers. Transparantie is hierbij belangrijk en we zijn overtuigd dat deze stap in zijn geheel leidt tot een grotere tevredenheid bij telers en klanten.”

Het totale oppervlakte van het DC is 13.400 vierkante meter. Hiervan is 8.200 vierkante meter (klimaat)geconditioneerd. Het pand telt 23 los- en laaddocks en 9 koelcellen.

Bron: Levensmiddelenkrant