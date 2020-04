Verkoop Nestlé: meer kant-en-klaar, minder ijs

(CORONANIEUWS) VEVEY - Nestlé heeft in het eerste kwartaal kunnen profiteren van hamstergedrag van consumenten in met name Europa en de Verenigde Staten. Zo verkocht het bedrijf meer kant-en-klaarmaaltijden, honden- en kattenvoer en koffiedrankjes. De verkopen van ijs en zoetigheid viel tegen. Ook vielen de verkopen in China tegen door lockdowns en reisbeperkingen.