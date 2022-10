Vernieuwd bestuur Stichting Eko-keurmerk

EDE – Er is een vernieuwd bestuur aangetreden van Stichting Eko-keurmerk, dat zich inzet voor de Nederlandse biologische levensmiddelensector. De stichting ziet het verder versterken van haar propositie ‘Eko is biologische topkwaliteit uit Nederland’ als een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Eko-keurmerk.

Vanaf 1 oktober bestaat het nieuwe bestuur uit Arie van den Berg, Sybrand Bouma, Poppe Braam, Maria Buitenkamp, Joost van Dam en Harrie Janssen. Vanaf 1 januari 2024 treedt ook Douwe Monsma toe. Er zijn inmiddels drie bestuursleden afgetreden, het gaat om Merle Koomans van den Dries, Wim Melis en Gerard Hardeman. Stichting Eko-keurmerk heeft aangegeven dat alle primaire deelsectoren toegang kunnen krijgen tot het bestuur, zoals is gewaarborgd in de vernieuwde statuten.

Duidelijk gezicht

Harrie Janssen, die tijdelijk voorzitter van de stichting is, stelt nog dit najaar met de primaire deelsectoren en keurmerkhouders in gesprek te gaan over hun ambitie een zichtbaar Nederlands keurmerk in de markt te zetten. “Daarmee krijgt topkwaliteit biologisch uit Nederland een duidelijk gezicht in het Nederlandse schap. Per deelsector ligt er een eigen verantwoordelijkheid om dat samen met ketenpartners invulling te geven”, legt hij uit. De stichting geeft aan dit extra belangrijk te vinden nu het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Nationaal Actieplan voor biologische productie en consumptie bekend zal maken. Dit vindt nog dit najaar plaats. ‘Marktontwikkeling zal daarin een belangrijk instrument moeten zijn, met vergroting van het Nederlandse areaal biologisch als het uiteindelijke doel’, zegt de stichting hierover. Dat lukt volgens de stichting alleen als de vraag naar Nederlandse biologische producten sterk gestimuleerd wordt. Hier ziet de stichting een rol in voor het Eko-keurmerk, dat de kwaliteit van Nederlandse biologische telers en verwerkers herkenbaar maakt.

Bron: Levensmiddelenkrant