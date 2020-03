Vernieuwd recept voor Coca-Cola Energy met extra Coca-Cola smaak

En een nieuwe smaakvariant: Coca-Cola Energy Cherry (ook suikervrij verkrijgbaar)

Een jaar na de introductie van Coca-Cola Energy en Coca-Cola Energy no sugar komt Coca-Cola in Nederland met een vernieuwd recept voor de energiedrank, waarbij het gelukt is om nog meer Coca-Cola smaak toe te voegen. Het vernieuwde recept bevat verder ingrediënten zoals guarana-extract, cafeïne van natuurlijke oorsprong en B-vitamines.

Naast de vernieuwde receptuur wordt er vanaf week 10 een nieuwe smaakvariant geïntroduceerd, Coca-Cola Energy Cherry. Deze innovatie is geïnspireerd op de meest populaire smaakvariant binnen de Coca-Cola categorie, die met kersensmaak. Het drankje is ook verkrijgbaar als suikervrije variant: Coca-Cola Energy Cherry no sugar.

Daan Berendsen, sr. brand manager bij Coca-Cola Nederland: “Coca-Cola Energy is inmiddels een jaar geleden geïntroduceerd en we kijken terug op een succesvolle start. De functionele drank past goed bij ons als total beverage company, waarbij we voor ieder moment een geschikt drankje willen aanbieden. Smaak is voor ons het belangrijkste uitgangspunt en daarom zijn we constant in ontwikkeling om de lekkerste smaak neer te zetten. Dat betekent dat de Coca-Cola smaak met deze herformulering extra wordt benadrukt. Dat is wat de consument verwacht bij Coca-Cola als afzender.”

The energy you want, the taste you love

Naast de vernieuwde receptuur en de nieuwe smaakvariant heeft Coca-Cola Energy een nieuwe look. Een meer gedurfd design en betere differentiatie voor een duidelijk onderscheid tussen de suikerhoudende en de suikervrije variant. Deze nieuwe look wordt ondersteund door de nieuwe campagne ‘The energy you want, the taste you love’.

Marketing richting 20+ doelgroep

Coca-Cola richt zich met Coca-Cola Energy specifiek op de 20+ doelgroep, die vaak een druk sociaal en werkend bestaan heeft. Door onder meer gerichte marketing, duidelijke informatie op het etiket en verkrijgbaarheid daar waar deze volwassen doelgroep werkt, studeert en boodschappen doet, wil Coca-Cola het product op een verantwoorde en bewuste manier in de markt zetten. Dit wordt ondersteund met de inzet van aansprekend POS-materiaal op de winkelvloer en out-of-home. Nieuw aan de campagne dit jaar is een refund activatie binnen retail, hiermee kunnen consumenten na aankoop van Coca-Cola Energy een speciale QR-code scannen en een groot deel van het aankoopbedrag terugkrijgen op hun bankrekening.

Verkrijgbaarheid

De vernieuwde Coca-Cola Energy en de nieuwe smaakvarianten Coca-Cola Energy Cherry en Coca-Cola Energy Cherry no sugar zijn vanaf week 10 verkrijgbaar. Ze zijn te vinden in het energiedrankenschap bij o.a. supermarkten en tankstations in een 250ml slim can.