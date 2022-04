Verpakkingsvrij boodschappen doen bij AH

ZAANDAM – Albert Heijn lanceert een nieuw concept. Klanten kunnen nu een deel van hun boodschappen verpakkingsvrij doen bij het schap met slimme dispensers.

Het winkelend publiek kan producten als muesli, pasta, broodbeleg, thee en noten inslaan door een herbuikbare zak of pot te vullen. Het assortiment bestaat uit zeventig producten. Waarvan tachtig procent biologisch is. Deze introductie is in lijn met de ambitie van de grootgrutter om in 2025 twintig miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Om klanten kennis te laten met het nieuwe concept, hangen bij verpakte producten in de winkel kaartjes om hen er op te attenderen dat die producten ook verpakkingsvrij beschikbaar zijn. Elisah Pals, oprichter van Zero Waste Nederland is blij met het initiatief van Albert Heijn: “We moeten weg van de wegwerpmaatschappij. Thuis afval scheiden is mooi, voorkomen bij het winkelen nog beter. Dat is directe milieuwinst. Ik hoop dat we binnenkort in meer winkels verpakkingsvrij boodschappen kunnen doen.”

Albert Heijn XL Rotterdam

De Albert Heijn XL in Rotterdam gaat het concept als eerste lanceren. Er wordt zes meter aan slimme dispensers in de winkel geplaatst. De XL-winkel op het Gelderlandplein in Amsterdam en de XL-winkel in Leidschendam volgen hierna. Het concept wordt het aankomende jaar naar vijftig winkels uitgebreid. De Zaanse keten werkt samen met SUPZero. Deze organisatie begeleidt bedrijven bij de overgang naar afvalvrije concepten.

