IRI: ‘Verscategorie is de concurrent’

ZALTBOMMEL – Maaltijdsauzen hebben het de laatste jaren lastig, dat blijft uit cijfers van IRI. Het onderzoeksbureau nam de categorie onder de loep en ziet dat de consument de voorkeur geeft aan versproducten.

De categorie maaltijdsauzen bestaat uit twee soorten: nat en droog. De totale omzet voor 2018 lag op 198 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 137 miljoen euro, een stijging van 4,5 procent. Deze groei wordt gedomineerd door een aantal grote merken en daarnaast sterk ondersteund door private labels. “De waarde van natte maaltijdsauzen is stabiel en die van de natte sauzen is lastig. We zien dat de trend uit de jaren ’80 waarbij gemak hoog in het vaandel stond een klein beetje afzwakt. Wij noemen dat de ‘cooking from sketch’-trend die momenteel gaande is”, zegt Sjanny van Beekveld van IRI tegen Levensmiddelenkrant.

E-nummers

In een toelichting over de omzetcijfers van de categorie maaltijdsauzen vertelt zij dat deze productgroep onder druk staat door de populariteit van de verscategorie. “Dat is de concurrent en dat komt doordat de consument nog steeds bezig is met gemak, maar wel graag wil weten welke ingrediënten er in een maaltijd zitten. De discussie rondom e-nummers werkt ook niet positief voor de fabrikanten van maaltijdsauzen.” Met name de verspakketten zijn in trek bij de consument en dat gaat ten koste van de pakjes en zakjes sauzen die in het supermarktschap verkrijgbaar zijn.

Reductie

Ondanks de druk die deze productgroep voelt, is de omzetgroei te danken aan waardestijging en blijft het volume stabiel. “We zien dat private label het meest omzet draait binnen de natte sauzen. Verder wordt deze categorie overeind gehouden door een paar grote merken. Een positieve ontwikkeling binnen de categorie maaltijdsauzen is dat zij veel bezig zijn met het reduceren van suiker en zout. Dat thema is voor producenten belangrijk, evenals het gebruik van natuurlijke ingrediënten”, legt Van Beekveld uit.

Bron: Levensmiddelenkrant