AH: 'Verspakketten zijn onder onze klanten al jaren een hit'

AH wil klanten en medewerkers helpen om gezonder en gevarieerder te eten en leven

ZAANDAM - Albert Heijn heeft recent in Eindhoven en Tilburg een nieuw versconcept gelanceerd: Bam Tuk. De formule doet dit samen met Kelly Deli, waarbij op de winkelvloer naast sushi nu ook dagvers Asian Streetfood wordt bereid. “Het is vooralsnog alleen beschikbaar voor XLvestigingen, maar op den duur kan het ook naar andere winkels worden uitgerold.”

Dat vertelt Pauline van den Brandhof, woordvoerder van de Zaanse supermarktketen. Albert Heijn biedt al jaren diverse maaltijdoplossingen voor consumenten om hun te inspireren. Via het Beter Eten-programma wil het bedrijf klanten en medewerkers helpen om gezonder en gevarieerder te eten en leven. “Bij beter eten denken wij aan gezonder, lekkerder, duurzamer en makkelijker eten en het liefst allemaal tegelijk. Dat kan soms best lastig zijn. Daarom helpen wij onze klanten graag om het kiezen voor beter eten makkelijk en betaalbaar te maken”, aldus Van den Brandhof. In het Beter Eten-programma is veel aandacht voor inspiratie, waarbij Albert Heijn een gezond weekmenu voor 5 euro per persoon per dag voorstelt en meer informatie geeft over bijvoorbeeld eten voor en na het sporten.

Vers

In het assortiment zijn diverse concepten te vinden die de klant helpen bij de beslissing wat er die avond wordt gegeten. Dat komt terug in verspakketten, maar ook in kruidenmixen, versgemaakte maaltijden en de beschikbaarheid van verse pizza’s en pasta’s. “Verspakketten zijn onder klanten al jaren een hit waarmee Albert Heijn het extra makkelijk maakt om een lekker gerecht op tafel te zetten. Zo hebben we een paar maanden geleden weer ruim tien nieuwe verspakketten in het schap gezet, zoals tom kha kai, Libanese pita, rode curry en gesneden verspakketten zoals milde groene curry, een poké bowl, beef teriyaki, shakshuka en Mexicaanse wraps”, vertelt Van den Brandhof. “Ook nieuwe verse kruiden zoals Thaise basilicum, currybladeren, oosterse kruidenmix, Mexicaanse kruidenmix en verse laos zijn aan het assortiment toegevoegd”, vervolgt de woordvoerder.

Vanuit de internationale keuken liggen er verse maaltijden in het schap waaronder teriyaki kip, pad thai met garnalen, tikka masala, tex mex chili, een nacho kit en empanada.

Seizoenen

Om consumenten voldoende variatie te bieden, komen er ieder seizoen nieuwe verspakketten in het schap die aansluiten bij de periode en de producten die dan geoogst worden. Begin oktober komt Albert Heijn daarom met zeven nieuwe verspakketten, waaronder echte Hollandse ovenschotels en stamppotten. “Daarnaast zit er een vegetarisch spektakelstuk bij, dat bewijst dat je geen vlees nodig hebt om een spektakel op tafel te zetten”, legt Van den Brandhof uit.



Bron: Levensmiddelenkrant