Verspillingsvrije Week: 'Verminderen voedselverspilling helpt tegen klimaatverandering’

VEGHEL – Supermarkten verkopen gemiddeld 98,3 procent van wat ze aanbieden in de winkel. De overige 1,7 procent komt niet bij consumenten terecht. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door supermarkten, het CBL, de WUR en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. Dat doen ze samen onder de vlag van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Van 7 tot en met 13 september wordt de Verspillingsvrije Week georganiseerd.

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, legt uit waarom het zo belangrijk is om bewust om te gaan met voedselverspilling: “Het verminderen van voedselverspilling is wereldwijd een van de belangrijkste maatregelen tegen klimaatverandering. Veel mensen weten dit nog niet en dat maakt onze campagne zo relevant. Tegelijkertijd is het mooie daarvan: iedereen kan eraan meedoen en iets positiefs bijdragen. Elk kapje brood of uitgeknepen zuivelpak telt. Als heel Nederland een week lang thuis geen voedsel verspilt, levert dat een besparing op van 11,5 miljoen kilo goed voedsel, dat is ca. 40 miljoen kg minder CO2-uitstoot.”

Op de website van Samen Tegen Voedselverspilling wordt nadrukkelijk aan retailers gevraagd om voedselverspilling aan te pakken. Enkele formules worden als voorbeeld genoemd met hun initiatief, zoals AH die strak op hun bevoorrading stuurt, producten op tijd afprijst en samenwerkt met de voedselbanken. Jumbo werkt juist nauw samen met boeren en richt de keten zo in dat zoveel mogelijk voedsel op de juiste plek terecht komt. En Spar University heeft zichzelf als doel gesteld om in 2023 helemaal niets meer weg te gooien. Alle overgebleven producten aan het eind van de dag worden aangeboden in de Zero Waste Bag die via de Spar University app kan worden gekocht.



Activiteiten

Op Duurzame Dinsdag 7 september opent Samen Tegen Voedselverspilling samen met het Voedingscentrum en ruim 100 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen de derde nationale Verspillingsvrije Week. Die week vinden door het hele land activiteiten plaats om consumenten te inspireren om verspillingsvrij te kopen, koken en te bewaren.

Bron: Levensmiddelenkrant