Vion is koploper in transparantie voor voedsel- en drankondernemingen

BOXTEL – Vleesproducent Vion is gestegen naar plaats 25 op de Nederlandse transparantiebenchmark. De meting voor de 500 grootste bedrijven in Nederland is een erkenning voor de mate van transparantie naar de maatschappij en de verslaglegging hierover. De lijst werd gisteren bekendgemaakt.

De internationale foodproducent behaalde dit jaar 74 punten, en werd hiermee de koploper in de sector voedsel en drank. Vion won in 2017 de Kristalprijs voor haar eerste rapport als snelste stijger op de benchmark. In vijf jaar tijd is het bedrijf van plek 203 naar 25 gestegen.

Koploper

Ceo Ronald Lotgerink: “Voor onze mensen, het bedrijf en onze sector in het bijzonder is maatschappelijke transparantie heel belangrijk. Elke dag bouwen we aan transparante en regionale ketens die vanuit dat principe werken voor onze leveranciers, de veehouders en akkerbouwers, onze klanten en de consument. Ik ben trots dat we in 5 jaar tijd koploper zijn geworden van de sector voedsel en drank op de benchmark van Nederland. Dit is een pluim aan alle ketenpartners die hier hun bijdrage aan leveren.” De transparantiebenchmark is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops