Vion neemt Duitse veehandel over

ALTENBURG – Vion Food Group neemt de activiteiten van de Duitse veehandel Hausner GmbH over. Met de overname versterkt Vion haar belang in het oosten van Duitsland. Hausner wordt opgenomen in Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH. Het bedrijf verwacht de overname in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden.