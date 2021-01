Vion wil Belgische positie verstevigen

BOXTEL – De Vion Food Group is voornemens om rundvleesbedrijf Adriaens in Zottegem over te nemen na een periode van samenwerking. Vion wil hiermee inzetten op regionale versterking in West-Europa, naast de huidige vestigingen in Nederland en Duitsland. De 126 medewerkers die momenteel voor Adriaens werken, zouden dan overgaan in de nieuwe organisatie.