Visconserven nu ook van Jumbo huismerk

VEGHEL – Jumbo introduceert een eigen lijn vis in blik, mét MSC-keurmerk. Het is daarmee de eerste supermarktketen in Nederland die een eigen volledige lijn visconserven op de markt plaatst. Volgens de gele formule is de introductie een belangrijke volgende stap in het verder verduurzamen van haar visaanbod.

De visconserven zijn een toevoeging op Jumbo’s duurzamere producten. “We zien dat klanten steeds vaker een bewuste keuze maken”, zegt Olaf de Boer, Jumbo’s directeur commercie. “Met deze productintroductie helpen we onze klanten om een duurzame én betaalbare keuze te maken. We verkopen bij Jumbo nu bijna uitsluitend duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis of vis die groen op de VISwijzer is.”

Duurzaam assortiment

In de visconservenlijn zijn acht producten te vinden: vier tonijnvarianten (water, zonnebloemolie, olijfolie, met groenten in tomatensaus), ansjovis, roze zalm, haring in tomatensaus en sardines. Vanaf deze week kunnen de tonijn en sardines al te vinden in de supermarkten. De overige producten volgen over enkele weken.

Het MSC-keurmerk houdt in dat de vissen op duurzame wijze verkregen zijn. Ook de verse vis en diepvriesvis van Jumbo’s huismerk hebben het logo al op de verpakking. Hidde van Kersen, program director Benelux bij MSC: “We zien een aanhoudende stijging in het gebruik van het MSC-keurmerk, waarbij deze stap van Jumbo flinke impact heeft. Het is immers ingewikkeld om een volledig gecertificeerd assortiment conserven op te zetten, met name voor tonijn en sardines. We zijn daarom erg blij dat het Jumbo is gelukt. Zo heeft de consument weer meer opties om met een bewuste productkeuze de duurzame visserij te steunen.”

Bron: Levensmiddelenkrant