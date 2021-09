Vitakraft viert vriendschap tussen hondenbaas en hond

EERBEEK / BARNEVELD – Vitakraft organiseert 2 oktober het Pets’ Experience event. Op deze dag kunnen honden en baasjes een dag met activiteiten beleven. Van workshops en lezingen tot spellen en wandelingen. Het evenement vindt plaats op Aeres MBO Barneveld.

Het evenement is opgezet in samenwerking met diverse partners zoals de Nederlandse Dog Dance Bond en Doggy Dating. Samen is een veelzijdig programma opgesteld waar de hond in de spotlight staat.

Programma

“De relatie met onze viervoeter uit zich op verschillende manieren. Van lekker verwennen, goede verzorging en leerzame trainingen. Al deze componenten komen aan bod tijdens de Pets’ Experience.” laat Vitakraft weten. Zo wordt er een workshop gegeven die ingaat op de lichaamstaal van de hond, wat probeert je hond jouw te vertellen, worden honden in de watten gelegd met een hondenmassage en de band met de hond wordt versterkt door sporten zoals Dog Dance, Hoopers en Dog Frisbee. Ook zijn er voldoende hapjes en drankjes voor hond én bezoeker laar Vitakraft weten.

Bron: Levensmiddelenkrant