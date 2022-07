GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Vleesvervangers/Vegetarisch, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: Vivera

Vivera: “We voelen ons verantwoordelijk om de categorie te laten groeien”

HOLTEN/DEVENTER – Open-minded zijn met innovaties en renovaties: dat is een belangrijke pijler voor Vivera als het gaat om een goede samenwerking. Dat hun handelspartners dat aanspreekt, is duidelijk want Vivera is benoemd tot Gouden Partner. “Teamwork maakt het verschil. Door het aanbod actueel te houden, kan de categorie groeien”, reageert Richard Jansen, sales director bij het bedrijf.