Voedselverspilling met 8 % gedaald

DEN HAAG – In de Monitor voedselverspilling komt naar voren dat de totale voedselverspilling in de Nederlandse voedselketen in 2019 ten opzichte van 2018 met 8 procent is gedaald.

Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit noemt dit een significante daling. In 2019 werd in totaal per hoofd van de bevolking tussen de 88 en 138 kilo voedsel verspild. In een brief aan de Tweede Kamer stuurt minister Staghouwer de publicatie van de monitor van Wageningen University & Research.

Samen Tegen Voedselverspilling

In de brief wordt aangegeven dat deze monitor een beeld geeft tot en met 2019, om deze reden zijn de effecten van de maatregelen van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling (die in 2018 startte) nog niet zichtbaar. Deze stichting heeft als doel het behalen van Sustainable Developement Goal 12.3: 50 procent minder voedselverspilling in 2030. Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Mooi dat de monitor aantoont dat de algehele verspilling afneemt. Maar om gericht impact te maken voor een verspillingsvrij voedselsysteem, hebben we inzichten per sector nodig. Samen met Wageningen University & Research helpen we steeds meer sectoren - van bakkerij tot zuivel - en ketenschakels - van retail tot catering - op weg om reststromen in kaart te brengen. Met behulp van die data kunnen bedrijven doelgericht aan de slag om hun grondstoffen effectiever te benutten.”

