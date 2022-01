Vomar voor vijfde keer op rij snelst groeiende supermarkt

ALKMAAR – Met een omzetstijging van 8,5 procent is Vomar volgens onderzoeksbureau Nielsen de snelst groeiende supermarkt van Nederland. De totale markt groeide in 2021 met 1,9 procent ten opzichte van 2020.

De stijging van 8,5 procent is volgens de formule vertekend vanwege de extra week in 2020. Wanneer dit buiten beschouwing wordt gelaten stijgt de omzet naar een groei van 10,7 procent.

Nieuwe winkels

Het afgelopen jaar opende de supermarkt 24 nieuwe winkels, waarvan 23 voormalige Deen-winkels. Deze winkels werden in 10 weken tijd omgebouwd naar het Vomar-concept. “Deze intensieve en unieke periode is zeer succesvol verlopen. We hebben mooie winkels onder de Vomar vlag neer kunnen zetten en ook veel nieuwe collega’s een warm welkom mogen geven”, aldus algemeen directeur Aart van Haren. Het aantal Vomar-winkels komt nu uit op 94. Volgens Van Haren hebben de bestaande winkels ook een significante autonome groei laten zien. Van Haren: “Daarnaast hebben we ook veel geïnvesteerd in de uitbreiding van ons distributiecentrum in Alkmaar om de groei van het aantal winkels te kunnen faciliteren.”

Drie garanties

Bij Vomar Voordeelmarkt staan sinds 2017 drie garanties centraal: de laagste prijs, de beste kwaliteit en de snelste service. Volgens de supermarkt is de formulewijziging naar kwaliteitsdiscounter de directe aanleiding voor de sterke groei voor de vijfde keer op rij. Van Haren: “Met onze formule laten we zien dat je echt de laagste prijs kunt betalen zonder in te leveren op kwaliteit en winkelbeleving. Ik ben dan ook vol vertrouwen dat we ook de komende jaren dit succes vast kunnen houden en verder kunnen groeien. En dat zowel autonoom met onze bestaande winkels als met nieuwe winkels.”

Bron: Levensmiddelenkrant