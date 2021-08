Voorloper in suikerreductie en suikervrije ice teas

25 jaar Lipton Ice Tea

[SPECIAL WARME EN KOUDE DRANKEN] ROTTERDAM - Lipton introduceerde als eerste frisdrankmerk ‘Ice Tea’ in de Nederlandse markt. Als snel groeide het merk uit tot het meest toonaangevende ijstheemerk van Nederland en wordt het gezien als de grondlegger van de ijstheecategorie. Al vijfentwintig jaar is Lipton niet meer weg te denken uit het schap, maar ook niet op het terras of bij andere horecagelegenheden.

Dit jaar bouwt Lipton verder; van het geliefde ijstheemerk naar een merk met een purpose. Het leven is namelijk leuker wanneer je samen bent, en dus deze berichtgeving zal vanaf nu centraal staan. Ga lekker naar buiten en geniet met je vrienden in de zon. Die zon zal je daarnaast ook terugvinden in alles wat het merk communiceert. De zon symboliseert niet alleen het samenzijn (ofwel de kwalitatieve connecties), maar symboliseert ook de ijsthee. De zon is immers het ingrediënt dat de theebladeren laat groeien, de ingrediënten laat rijpen, en het symboliseert de levendigheid en positiviteit die het merk uitstraalt. Daarnaast is de zon altijd terug te vinden in het logo. Met deze boodschap hoopt Lipton de consument te inspireren en waarde toe te voegen. Naast deze boodschap is het merk ook gefocust op gezondheid en duurzaamheid. Hiermee wordt ingespeeld op veranderende consumentenbehoeftes in de drankencategorie.

Categorie- en consumententrends

Binnen de drankencategorie wordt Ice Tea steeds belangrijker op de Europese markt. Ice Tea is binnen het segment van non-alcoholische dranken het vijfde grootste platform binnen de categorie, en blijft groeien. Binnen de segmenten van Ice Tea vinden er ook veranderingen plaats. Zo is de afgelopen jaren groene ijsthee steeds populairder geworden en bestaat Ice Tea in Nederland nu voor 50 procent uit Ice Tea Green. Buiten smaak is formaat ook een key factor. Zo zijn er steeds meer formaten te vinden die inspelen op een snelle verfrissing voor bijvoorbeeld onderweg. Aan de andere kant blijft er ook nog steeds vraag naar grootformaten die voldoen aan de wens om een groot gezelschap te voorzien óf om in één keer veel in te kopen. Het portfolio van Lipton Ice Tea heeft voor elk type consument wel een geschikt formaat, om zo op alle behoeftes in te spelen.

Daarnaast is er sinds de introductie van ijsthee door Lipton nogal wat veranderd. De laatste jaren is een duidelijke trend zichtbaar; steeds meer consumenten kiezen voor een bewuste levensstijl. In de drankencategorie vertaalt dit zich in het feit dat steeds meer consumenten bewust kiezen voor frisdranken die laag zijn in suiker, of zelfs helemaal geen suiker bevatten. Samen met de retailers kijkt Lipton naar de frisdrankcategorie en de rol die ijsthee hier in speelt.

Suikerreductie

Een van die rollen is inspelen op consumentenbehoeftes en kansen in de markt te spotten waar op ingespeeld kan worden. Zo heeft Lipton Ice Tea de hoeveelheid suiker in de Ice Tea verlaagd. Dit jaar is de nieuwe Lipton Ice Tea Green gelanceerd. Deze Ice Tea bevat vanaf nu nog maar 2,2 gram suiker per 100 ml. Dit is 37 procent minder suiker ten opzichte van vorig jaar. Deze suikerreductie is behaald zonder het toevoegen van kunstmatige zoetstoffen. Deze reductie van suiker in de Green Ice Teas staat gelijk aan 170 miljoen suikerklontjes die per jaar worden bespaard. Hiermee zet Lipton opnieuw een actieve en significante stap in de reductie van suiker. Door het verminderen van het suikergehalte in het portfolio sluit de fabrikant aan bij de wensen van consumenten en helpt hen een betere keuze te maken. Deze vernieuwde Green Ice Tea is daarnaast ontzettend positief ontvangen onder de consumenten.

Suikervrij steeds populairder

Een andere manier waarop Lipton inspeelt op de veranderende consumentenbehoeften is door volop in te zetten op suikervrije frisdranken. 0% sugar. 100% taste. Dat communiceert Lipton op zijn ‘Zero’ Ice Teas. Suikervrije frisdranken zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Vandaag de dag geeft 53 procent van de Nederlandse consumenten aan bewust suikerhoudende dranken te vermijden. Van deze groep consumenten kiest 19 procent er zelfs voor alleen nog maar zerovarianten frisdrank te drinken. Dit komt dus neer op een op de vijf consumenten die actief ervoor kiest om alleen suikervrije dranken te drinken. Opmerkelijk was dat het aanbod van suikervrije Ice Teas tot voor kort nog erg laag was. Daar is vanaf dit jaar verandering in gebracht door de introductie van twee nieuwe zero-varianten, namelijk: de Lipton Ice Tea Green Zero en de Peach Zero.



Bron: Levensmiddelenkrant