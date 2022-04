Vrumona benoemt nieuwe directeur Retail

BUNNIK - Korneel van der Plas is gestart als nieuwe directeur Retail bij Vrumona. Hiermee volgt hij Sander Bakker op. Vrumona kiest daarbij voor een interne opvolger.

Van der Plas neemt namelijk ruim 5 jaar ervaring mee vanuit moederbedrijf Heineken, waar hij in verschillende rollen verantwoordelijk is geweest voor National Accountmanagement en New-business Development binnen retail. Voordat van der Plas in 2016 startte bij Heineken, heeft hij verschillende sales, inkoop & supply hain functies bekleed binnen de bloemensector bij onder andere Dutch Flower Group. Met de aanstelling van Van der Plas worden er weer nieuwe stappen gezet in het sámen gezonder en duurzamer maken van de frisdrankcategorie: “We hebben als Vrumona een hele duidelijke visie op de toekomst van de categorie en de verandering die we willen brengen de komende jaren. Dit willen we bereiken door nog meer in te zetten op de lange termijn samenwerking met onze retailpartners en werken vanuit een gedeelde strategische agenda.”

Bron: Levensmiddelenkrant