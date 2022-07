Wakker Dier: Daling aantal vleesaanbiedingen

AMSTERDAM – Het aantal aanbiedingen van vleesproducten is voor het eerst sinds 2015 gedaald. Het aantal vleesaanbiedingen is terug op het niveau van 2020, nadat het in de eerste helft van 2021 nog een recordhoogte bereikte. Dat maakt Wakker Dier bekend in hun foldermonitor.

De vermindering van het aantal stunts met vleesproducten was bij vrijwel alle supermarktketens te zien. De grootste daling was te zien bij Albert Heijn (-366), Hoogvliet (-249) en Dirk (-203). Bij drie van de twaalf gemeten supermarktketens was echter juist een stijging te zien in het aantal vleesaanbiedingen: Bij Plus (+110), Aldi (+75) en Vomar (+18).

De daling is terug te vinden bij kip-(-279), rund-(-365) en varkensvlees(-598). De promotie van vleesvervangers bleef nagenoeg gelijk (+29).



Klimaatakkoord

Wellicht wordt deze trendbreuk veroorzaakt door het ondertekenen van het klimaatakkoord waarin staat dat het eten van vlees belastend is voor het milieu. Momenteel bestaat onze voedselinname uit 60 procent dierlijke eiwitten tegenover 40 procent plantaardig. Het doel is om dit voor 2030 om te draaien. “Supermarkten kunnen deze belofte alleen waarmaken door deze vleesdaling snel voort te zetten,” zegt Anne Hilhorst, Directeur van Wakker Dier. “Dat is voor het klimaat én de dieren het beste."

Bron: Wakker Dier