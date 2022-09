Wat is de toegevoegde waarde van fanwear voor retailers?

De zin en onzin van een eigen kledinglijn

NIEUWVEEN - Een korte broek, sweater, boxershort, sokken, bucket hat en badslippers. Na Zeeman, Febo, McDonald’s, Aldi en Lidl zijn ook Action en Albert Heijn met een eigen kledinglijn begonnen. De opvallendste gemene deler: het eigen logo wordt ofwel levensgroot, ofwel vooral heel vaak op het textiel afgedrukt. Maar wat is de gedachte achter de eigen campingsmoking? Wat levert het de retailers op? En wordt de kleding daadwerkelijk gedragen? Levensmiddelenkrant zoekt het voor je uit.

Zeeman was de eerste die met een fanwearcollectie kwam, en dat is niet zo gek als je bedenkt dat het hier om een retailer in textiel gaat. Met de eigen kledinglijn speelt ‘Le Marin’ met zijn imago en bewijst tegelijkertijd: ook antifashion verkoopt als een malle. Febo, dat in feite niets met textiel te maken heeft, begon enkele jaren geleden ook met een ‘haute-friture’ kledinglijn: badslippers, een joggingbroek en boxershorts die erom smeken om op de camping gedragen te worden. Ook hier weer een vette knipoog naar de core business van Febo; ‘Als je echt smaak hebt, loop je op de Febo-snackslippers’. Een beetje fanwearcollectie moet dus op zijn minst een tikkeltje ordinair zijn en niet al te serieus worden genomen.

Grappig statement

Of de collectie van Action – badslippers, boxershort, vest en sportsokken, uiteraard uitgevoerd in huiskleuren donkerblauw met wit – ‘ordinair’ is laten we een ieder voor zich beoordelen, maar aan de ‘eis’ niet al te serieus te hoeven worden genomen voldoet Action ruimschoots. “Onze klanten zien er de lol wel van in”, vertelt Frank van Rutten, communications manager bij Action Nederland & Benelux. Hij legt uit dat het ze vooral leuk leek om eens te proberen en de reacties te peilen. “En die zijn heel positief”, aldus Van Rutten. Action heeft duizenden items in alle 405 Nederlandse winkels liggen, er is dus voldoende voorraad. In de andere negen markten van Action wordt de kleding niet verkocht. Wat verwacht Action van de fanwearcollectie? Van Rutten: “We zien dit vooral als een spontane, verrassende actie met leuke items voor een heel lage prijs, omdat dat ook goed bij onze formule past. Voor heel veel klanten is Action het vaste adres voor het merendeel van hun aankopen en dat geldt ook voor hun familie en vrienden. Met bijvoorbeeld de Action-slippers maken ze vooral een grappig statement naar elkaar, op het strand of straks op de camping.” Van Rutten is verrast door de reacties: “Online en op sociale media wijzen Action-klanten elkaar op bijvoorbeeld de badslippers en sokken. ‘Leuk voor op de camping’, zetten ze erbij.” Action, die bepaald niet de eerste is met een fanwearcollectie, heeft niet naar andere retailers gekeken voor de ontwikkeling ervan. “Dat doen we nooit, we kijken vooral naar wat onze klanten willen. Inmiddels is dit soort fanwear voor een grotere groep klanten interessant geworden, dat heeft zich moeten ontwikkelen”, aldus Van Rutten. Of de collectie een vervolg gaat krijgen, in Nederland of ook daarbuiten, is hem nog niet bekend.

De blits

“De reacties van klanten zijn superpositief en de collectie is bijna uitverkocht”, aldus woordvoerder bij Albert Heijn Marein Warmerdam over de kledinglijn van de formule. Ook deze is een beetje ‘campy’ en nogal logorijk, zij het dat er gebruik is gemaakt van een retro logo. ’s Lands grootste grutter ziet de collectie als een ‘hippe, zomerse look, ideaal voor tijdens een festival, vakantie of dagje strand’. “We zien op sociale media de collectie volop voorbijkomen op festivals, vakantie of een dagje uit”, vertelt Warmerdam, dus die profetie lijkt te zijn uitgekomen. Het vissershoedje, dat naast een Hawaï-shirt, bermuda en sokken voor hem en een short en sweater plus sokken voor haar in de winkel ligt, is volgens Warmerdam het meest populair. “De limited edition collectie is onderdeel van het nieuwe kleding- en hometextielmerk van Albert Heijn, genaamd ‘Blue’. Deze omvat modieuze én betaalbare kleding voor dames, heren en kids en bed- en badtextiel”, legt Warmerdam uit. Johan van der Zanden, directeur marketing en communicatie bij AH, vindt het ‘geweldig’ dat klanten naast hun dagelijkse boodschappen ook bij Albert Heijn terechtkunnen voor ‘een zomerse outfit voorzien van het herkenbare AH-logo’: “Dit is een van de oudste onveranderde logo’s van Nederland. Mooi om te zien hoe dit tot uiting komt in de limited edition kledinglijn, speciaal voor alle fans.” Op zijn LinkedIn-pagina heeft hij zelf al ‘de blits gemaakt’ in shirt met hoedje. Onder zijn vrolijke foto staan toch ook enkele kritische opmerkingen. ‘Te laat, te vaak gedaan, te jammer.’ Naast opmerkingen over de timing van de fanwear ook de nodige vragen over het duurzaamheidsaspect. De collectie is geproduceerd met BCI-katoen, dat staat voor Better Cotton Initiative. Deze club zet zich samen met ontwikkelingsorganisaties, milieuorganisaties en diverse bedrijven in voor verduurzaming van de katoenteelt. ‘Greenwashing’ oordeelt iemand nog. Maar los daarvan: er is weinig duurzaams aan een collectie voor de lol.

Wij zijn vooral benieuwd of er straks een Plus size-collectie komt en wat we kunnen verwachten van de ‘Highvliet Fashion’ van de formule uit Bleiswijk.



