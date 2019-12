Winnaar Gouden Partner: ‘Lassie wil klanten inspireren tot een lekkere en gezonde maaltijd’

WORMER - De Gouden Partner in de categorie Rijst & Granen is dit jaar door Lassie gewonnen. Fu Ying Chi, trade marketing manager bij Lassie, vindt de toekenning van de prijs een fantastisch compliment. “Ondanks dat we soms pittige discussies voeren met onze handelspartners is het een mooie bevestiging dat je op een aantal cruciale punten goed bezig bent met elkaar.”

Chi vervolgt: “er blijft altijd wat te wensen over; beste score op Introducties en Rendementsbijdrage is mooi, maar dat willen we ook op de 2 andere punten. Door de toegankelijkheid van het merk Lassie kunnen we nieuwe producten of smaken onder een breder publiek populariseren. Meest recent voorbeeld is de Lassie Parel Couscous in een builtje een product met een hoge kassa aanslag, uitstekende marge en prima rotatie. Maar ook in de hoofdsegmenten Witte en Zilvervliesrijst zorgen we met innovaties in de basis dat we waarde toevoegen.”

Inspireren

“Het is de kunst om de consument te inspireren en te verleiden naar dit type producten, want voor veel shoppers is het kopen van rijst een automatisme”, aldus Chi. “Men loopt gedachteloos langs het schap en pakt hetzelfde pak als hetgeen in het keukenkastje thuis vrijwel leeg is. Terwijl er momenteel zoveel meer aanbod ligt of kan liggen op dat schap, denk bijvoorbeeld aan verschillende graansoorten of mixen van rijst en granen of kant-en-klare oplossingen. In de afgelopen periode hebben wij veel tijd en energie gestoken in onderzoek naar het veranderend koop en gebruiksgedrag voor Rijst & Granen en op basis hiervan onze categorievisie aangescherpt. Ook voor het komende jaar zullen wij met initiatieven komen die verder gestalte geven aan die visie. Uit onderzoek blijkt dat de consument namelijk helemaal niet zo goed weet wat er allemaal te koop is. Lassie kan en wil hier de helpende hand bieden aan haar klanten. Om dat te bewerkstelligen organiseren wij voor onze handelspartners kennisdeling-sessies waarin we naast het uitwisselen van inzichten ook inhoud trachten te geven aan onze gezamenlijke doelstelling; het inspireren van de klanten tot een lekkere en gezonde maaltijd.”

Inkopersreactie René van der Post category manager bij Hoogvliet

Lassie steekt volgens René van der Post veel werk in de categorie. "Door verdieping van de marktcijfers en analyse van de totale rijstcategorie komt Lassie met een totaalplaatje voor Hoogvliet. Op basis van deze gegevens biedt Lassie de juiste introducties en initiatieven om de categorie en het rendement binnen Hoogvliet te laten groeien. De introducties van Lassie passen precies in het profiel van de hedendaagse consument, snel en makkelijk."

Bron: Levensmiddelenkrant