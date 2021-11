Webshop The Greenery: update

BARENDRECHT – Bijna een jaar na de lancering van de webshop van The Greenery maakt de verkooporganisatie van verse groente en fruit de balans op.

Pablo van Vierzen, manager verkoopondersteuning van The Greenery Growers: “De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het optimaliseren van de webshop. Dit doen we mede aan de hand van klantfeedback, maar natuurlijk ook van onze medewerkers. We hebben ons productaanbod verder uitgebreid (ons Nederlandse product is goed vertegenwoordigd in de webshop) en het is nu mogelijk om vanaf nog meer locaties product af te halen. In veel gevallen direct bij onze telers. Daarnaast zijn we druk bezig onze webshop nog beter te laten aansluiten op de behoefte van iedere individuele klant.”

Klantbeleving

Op dit moment schaalt The Greenery de webshop op onder bestaande klanten, die als extraatje een taart cadeau krijgen als zij voor 10 november een bestelling via de webshop plaatsen. Nieuwe klanten kunnen zich aanmelden, maar komen op een wachtlijst terecht. Met hen zal contact worden opgenomen. “Dit doen we om ervoor te zorgen dat de klantbeleving optimaal is en blijft”, licht Van Vierzen toe. Om eraan toe te voegen: “Natuurlijk verdwijnt het bellen niet helemaal. Een bestelling plaatsen via The Greenery webshop scheelt een hoop heen-en-weer bellen om de gewenste producten af te nemen. Ook is deze 24/7 online en zie je altijd direct in een oogopslag het actuele aanbod.”

Bron: Levensmiddelenkrant