Weg met plastic, gebruik papieren verpakkingen

FÜRTH - Plastic is een prachtig verpakkingsmateriaal, maar zorgt al lang voor grote problemen op onze planeet. Gelukkig zijn er geweldige alternatieven voorhanden. Verpakkingen van papier en karton bieden veel voordelen en zijn een belangrijk visitekaartje van de producten die erin zitten.

Door de vele voordelen die plastic biedt, groeit het gebruik ervan sinds zijn grootschalige introductie rond 1950 nog steeds over de hele wereld aan populariteit. Zo is het goedkoop, licht van gewicht, doorzichtig (een voordeel bij verpakkingsmateriaal) en goed met tekst en afbeeldingen te bedrukken. Het is in allerlei vormen te maken en erg duurzaam. Het vergaat niet. En dat is ook een probleem. In 2017 produceerde de wereld bijna 350 miljoen ton plastic. Rond 2050 zou er met de huidige trend sprake zijn van ongeveer twaalf miljard ton. Er komt meer plastic bij dan we kunnen opruimen. Ook verbruiken we door de productie van plastic in rap tempo onze voorraad aardolie in de bodem.

De enige manier om de vervuiling te verminderen, is veel minder en beter recyclebaar plastic te gebruiken. Maar ook op andere manieren kunnen mensen een steentje bijdragen – en ondernemers in het bijzonder.

Papier en karton

Een van die manieren is het gebruik van andere verpakkingsmaterialen. Zo zijn de materialen papier en karton een prachtig duurzaam alternatief voor plastic en ze winnen razendsnel aan populariteit. De voordelen zijn er dan ook naar:

Het is hernieuwbaar en makkelijk recyclebaar

Papier en karton hebben sinds jaren het hoogste recyclepercentage

Consumenten vinden papier en karton veruit de meest milieuvriendelijke verpakkingen

Ook vinden er op het gebied van papieren verpakkingen veel innovaties plaats, op verschillende vlakken. Denk aan productie, nieuwe en verbeterde barrières, de keuze van grondstoffen en slimmere ontwerpen.

Marketingstrategie

Meer en meer mensen willen graag actief wat doen om de vervuiling door plastic tegen te gaan. Consumenten kiezen daarom steeds vaker voor levensmiddelen in papieren verpakking.

Van plan meer producten in papieren verpakking aan te bieden? Let dan wel op een ontwerp en kleuren die goed bij de huisstijl van je onderneming passen. Ook de drukkwaliteit van het design op de verpakking en het gebruik van hoogwaardig papier spelen een grote rol. De verpakking is het eerste wat de klant ziet en daarom een belangrijk visitekaartje voor de aankoop.

Communiceer het gebruik van de nieuwe verpakkingen ook aan je personeel, zodat deze de klant kunnen informeren. Ook kun je overwegen de omstelling van plastic naar papier publiekelijk te maken. Werken aan meer duurzaamheid wordt immers heel positief door de consument ontvangen en geeft je bedrijfsimago een enorme boost.

Ander interessant verpakkingsmateriaal

Papier en karton blijven koploper als duurzaam verpakkingsmateriaal. Maar er zijn een aantal interessante ontwikkelingen, die in de toekomst nog wel eens een grotere rol zouden kunnen gaan spelen:

PLA-voedselverpakkingen. PLA staat voor polymelkzuur of polylactide. Deze verpakkingen worden gemaakt uit de plantaardige en volledig hernieuwbare grondstoffen dextrose en melkzuur. Biobased verpakkingen en drinkflessen. Biobased plastic wordt gemaakt uit verschillende grondstoffen cellulose en suikerrietresidu, zaagsel of gewasresidu. Olifantsgras-verpakkingen. Bij de productie wordt absoluut geen minerale olie verbruikt en de verpakkingen zijn geheel biologisch afbreekbaar.

Als ondernemer kun je dus wel degelijk een grote bijdrage leveren om de vervuiling tegen te gaan. Plastic hoeft niet volledig verbannen te worden, maar reduceer het gebruik ervan drastisch en kies voor duurzame alternatieven uit papier, karton of bioplastic.

Ga ook eens in gesprek met je leverancier. Wellicht is de aanlevering van levensmiddelen in milieuvriendelijkere verpakkingen (toekomstig) mogelijk.

Bron: Levensmiddelenkrant