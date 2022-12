Welke gevolgen heeft samenwerking Jan Linders en Albert Heijn voor het marktaandeel?

NIEUWVEEN – Jan Linders gaat verder onder de vlag van Albert Heijn, is gisteren bekendgemaakt. De supermarkt uit het zuiden wordt multifranchiser en blijft dus zelfstandig. “We wilden niet het risico lopen om ‘de supermarkt op de hoek’ te worden en ons niet langer spiegelen aan de grote formules. Dat is calimerogedrag en dit hebben we achter ons gelaten”, zei Leo Linders nog in 2019 tegen Levensmiddelenkrant. Maar de veranderende tijden nopen de volgende generatie te kiezen voor aansluiting bij een sterkere formule, en dat is dus Albert Heijn geworden. Dat wordt in één klap weer een stukje groter. Maar mag dat ook?