Volgende stap richting traceerbaar tabak gezet

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet. Het zogenaamde ‘volg- en traceersysteem tabak’ moet fabrikanten en consumenten beter beschermen tegen illegale handel. Producten als sigaretten en shagtabak zullen verplicht worden voorzien van ‘een unieke identificatiemarkering (UI) en veiligheidskenmerken’.

Fabrikanten zullen de verpakking van hun producten bij ingang van de wet moeten voorzien van een unieke markering. Het op deze manier verzegelen van tabaksproducten moet helpen de illegale handel in sigaretten tegen te gaan. Tabaksproducten die geen UI bevatten mogen namelijk niet aan consumenten ter beschikking worden gesteld. Criminelen zouden zo minder kans moeten maken illegale handel bij de consument te brengen.

“Het is verboden tabaksproducten die niet aan de eisen voldoen, te leveren, in te voeren, uit te voeren of in de handel te brengen”, zegt een woordvoerder van de Eerste Kamer samenvattend.

Afgehamerd

Het wetsvoorstel belandde op 13 mei al in de Tweede Kamer, waarna het op 3 december in de Eerste Kamer is afgehamerd. Wanneer de wet in werking treedt is nog onbekend. Dat verschilt mogelijk per product en wordt later bepaald bij Koninklijk Besluit.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops