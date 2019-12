Winnaar Gouden Partner: ‘Unilever wil maaltijden, smaakvoller, voedzamer en duurzamer maken’

ROTTERDAM – Unilever heeft de Gouden Partner gewonnen in twee categorieën en criteria. In de categorie maaltijdsauzen en snacksauzen nam Kevin Vermetten, trade category manager foods bij Unilever, de prijs in ontvangst. “Het is mooi om te zien dat we over meerdere categorieën en beoordelingselementen heen prijzen hebben gewonnen.”

Vermetten: “Het is heel mooi nieuws en een blijk van waardering vanuit onze handelspartners dat we echt samen de categorieën laten groeien en de cruciale rol hierin van onze innovaties en relaunches om dit te realiseren, een hechte samenwerking met onze retailpartners is daarbij van groot belang. We bouwen een categorie gedreven plan met drie belangrijke pillaren: shopper, retailer en Unilever. Onderliggend aan dit categorieplan ligt ook een duidelijke purpose: “Iedereen in Nederland helpen om de dagelijkse maaltijden en tussendoortjes smaakvoller, voedzamer en duurzamer te maken”.

Mooie voorbeelden die hier aan bijdragen zijn: nieuwe proposities onder Hellmann’s zoals Vegan Mayo, vernieuwde concepten in de variatiesauzen categorie zoal Calvé Drizzles en de nieuwe look & feel van Knorr volledig gericht om Nederlanders meer groente te laten eten.

Samenwerking

Volgens Vermetten moet Unilever samen met de retailers blijven bouwen aan deze waarde toevoegende segmenten, innovaties en relaunches. “In de categorieën waar wij spelen is de promodruk hoog, maar helaas niet altijd waarde toevoegend. Daarom is het belangrijk goed te kijken naar de rol van promoties. Een shopper verwacht naast prijspromoties ook inspiratie en cross-sell promoties die hem helpen en inspireren bij het samenstellen van zijn maaltijden. Een mooi voorbeeld zijn cross-sell promoties van Knorr Warme Sauzen in combinatie met vers bij retailers. De mix hierin is cruciaal om ook lange termijn waarde te kunnen creëren voor de categorie en niet enkel te drijven op prijspromoties.” Om het partnership met retailers opbouwend te houden is het volgens Vermetten belangrijk om “het doel voor ogen te houden en in snel veranderende tijden nog altijd de consument maximaal van dienst te zijn en om samen de groei van de categorie te realiseren.”



Inkopersreactie Carline Zandstra, category manager bij Deen

“Binnen de categorie Sauzen is Unilever een van de belangrijkste leveranciers. Het bedrijf heeft veel kennis over de trends en ontwikkelingen en daar spelen ze ook op in door bijvoorbeeld de introductie van Calvé en Hellmann’s Drizzle”, zegt Carline Zandstra van Deen. “De Calvé Partysauzen zijn en blijven een hit tijdens de feestdagen, barbecue etc. Op de juiste momenten worden scherpe acties ingezet en verder gedurende het jaar de reguliere acties, waardoor wij goed het high-low-spel kunnen spelen. Met Calvé Mayonaise zijn wij meer de combinatie op gaan zoeken met Unox Knaks, dit door de twee losse acties samen te voegen tot één en deze paginagroot in de folder af te beelden. Voor zowel Deen als Unilever heeft dit tot het gewenste effect geleid.”

Bron: Levensmiddelenkrant