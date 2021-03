Winnaar Beste Introductie 2020: 5th Season Organic Mango & Raspberry bites

‘Let’s get fruity! 5th season gaat dit jaar groots uitpakken’

AMSTERDAM - Als challengermerk strijdt 5th Season om met kop en schouders boven de concurrenten uit te komen. Met het winnen van de Beste Introductie 2020 voor Organic Mango & Raspberry bites is daarin een stap gezet, vertelt Ward Grasveld, commercial director bij 5th Season.

Welke ingrediënten zijn nodig om succesvol te innoveren?

“Een succesvolle introductie is een introductie die vernieuwend is, inspeelt op de huidige trends en een toegevoegde waarde is voor zowel ondernemers als de consument. Als een ondernemer de toegevoegde waarde van een product omarmt en bereid is om te supporten, zie je vaak dat het succes nóg groter wordt.”

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met Mango & Raspberry bites?

“Zoals veel bedrijven werden ook wij hard geraakt door COVID-19. Ik ben trots op ons team, hoe wij hier sterker uit zijn gekomen, met nieuwe investeerders aan boord en een supergaaf plan voor 2021! Daarnaast zijn de start bij Albert Heijn, het klaarzetten van de samenwerking met Jumbo en het aangaan van veel mooie samenwerkingen in de out-of-homemarkt ongelofelijk gaaf. Als kers op de taart wonnen wij ook nog eens twee Great Taste Awards, een LuxLife Award en nu ook de Beste Introductie 2020!”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Fruitsnacking is een nieuwe categorie die nog relatief onbekend is bij de consument. Daarnaast weten ook weinig mensen wat de voordelen van vriesdrogen zijn. Het is aan ons om, samen met retailers, de consument te verrassen met onze fruitbites en onze voordelen ten opzichte van de traditionele – en minder gezonde – snacks uit te leggen. Hoe de categorie nóg groter kan worden? Geef ons de kans om onze toegevoegde waarde te bewijzen!”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“Na de succesvolle introductie van de Mango & Raspberryvariant, hebben we voor 2021 een drietal innovaties in de pijplijn zitten. We gaan zeker weten iets doen met het meest gegeten fruit ter wereld, maar ook een paar exotische fruitsoorten gaan hun opwachting maken...”

Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“In de lente is de kick-off van onze marketingcampagne, waarmee wij fors gaan investeren in de bekendheid van 5th Season. Met meerdere gave activaties, samenwerkingen en above the line-uitstralingen, gaan wij de consument verleiden, verrassen en activeren. Ook dit jaar zullen wij onze samenwerkingen breed ondersteunen met marketingbudgetten, om meer consumenten in aanraking te laten komen met 5th Season, de rotaties omhoog te brengen en zo een toegevoegde waarde te zijn voor retailers.”

Juryrapport:

“Door deze producten uit het schap te halen en bij gekoeld fruit te presenteren, hebben we samen ervaren hier meer klanten voor te scoren. En niet alleen upsell, maar ook een toevoeging aan het gemak van de klant, snel, impuls en nog erg lekker ook.” - André Boersma, supermarktmanager Valkeniersplein Albert Heijn Breda