Winnaar Beste Introductie 2020: Ben & Jerry’s Netflix & Chilll’d

Groot feest bij ben & jerry’s

ROTTERDAM - Kirsten Vermeer, brand builder Ice Cream bij Unilever, stelt vernieuwing centraal voor Ben & Jerry’s. “Onze Netflix & Chilll’d’ was zo’n succes afgelopen jaar, en eigenlijk in elk bank-seizoen relevant, dat we het product dit jaar weer in de schappen hebben staan en ondersteunen met een campagne.”

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Joy & Justice! Want: ‘If it’s not fun, why do it?’ En al sinds de oprichting in 1978 staat Ben & Jerry’s voor een duurzame wereld waarin iedereen mee kan doen. Ook wordt iedereen betrokken in de productieketen van innovaties. Zo worden in ons ijs alleen Fairtrade-ingrediënten gebruikt en worden de brownies gemaakt door sociale bakkerijen met een B-Corps certificaat, zoals Greyston Bakery, waar mensen een tweede kans krijgen.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de ijscategorie te vergroten?

“Vernieuwing aanbrengen binnen het segment premium pints blijft enorm belangrijk. Denk hierbij niet alleen aan nieuwe verrassende smaken en samenwerkingen, maar ook nieuwe concepten, zoals de Ben & Jerry’s Topped-varianten met een unieke chocoladelaag. Tevens is het aanspreken van nieuwe behoeften en gebruiksmomenten iets dat bijdraagt aan categoriegroei van ijs, zoals vegan en de snackingcategorie. De retailer kan hierop inspelen door met de juiste shoppernavigatie en zichtbaarheid het schap futureproof te maken en aan de segmenten van de toekomst te bouwen.”

Welke innovaties kunnen we nog van Ben & Jerry’s verwachten?

“Dit jaar is een groot feest bij Ben & Jerry’s, want Cookie Dough bestaat 30 jaar en dat vieren wij met nog meer Cookie Dough-flavours en -formats! Er komen twee nieuwe smaken: ‘Ben & Jerry’s Twist’: vanille- of chocolade-ijs met een Cookie Dough of chocolade Cookie Dough core. Daarnaast lanceren we Cookie Dough chunks. Hiermee boren we het snackinggebruiksmoment verder aan. De beroemde Cookie Dough chunks van Ben & Jerry’s nu als snack in een zakje! Ook deze komt in twee smaakvarianten: Chocolate of Salted Caramel Cookie Dough en is al een enorm succes in Amerika en Europa.”

Juryrapport:

“Mooi hoe Unilever Netflix combineert met Ben & Jerry’s. Hiermee wordt ‘het bankmoment’ echt geclaimd voor de categorie schepijs.” - Michelle Muller, categorymanager bij Jumbo

Bron: Levensmiddelenkrant