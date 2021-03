Winnaar Beste Introductie 2020: Bolsius rustiek & Bolsius True Freshness

Bolsius bouwt aan verduurzaming home ambiance

SCHIJNDEL - Bolsius neemt de Beste Introductie 2020 in ontvangst voor zijn nieuwe lijn duurzamer rustiek en Bolsius True Freshness. Business unit manager Benelux Roel van der Zande, shopper marketeer Cerès Cornelissen en brand experience manager Renee van Rens delen hun ervaringen van het afgelopen jaar.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

Van der Zande: “Afgelopen jaar bestond Bolsius 150 jaar en dat hebben wij gevierd met een rebranding én door een nieuwe koers te varen. Namelijk: de verduurzaming van de categorie Home Ambiance. Bolsius wil producten maken met liefde voor mens en milieu. De geurstokjes bevatten natuurlijke extracten en daarnaast zet Bolsius, voor haar nieuwe collecties kaarsen, in op plantaardige wax uit Europa en worden er geen palmolie of dierlijke vetten meer gebruikt. Het feit dat onze handelspartners deze verduurzamingskoers ook omarmen en de toegevoegde waarde van de introducties zien is de kers op de taart!”



Waarom is volgens jullie het product gekozen tot Beste Introductie?

Cornelissen: “De categorie Home Ambiance is relevanter dan ooit. Dit is dan ook terug te zien aan de substantiële groei die de categorie heeft doorgemaakt in 2020. We zien dat de consument steeds meer behoefte heeft om thuis los te komen van de hectiek en snelheid van de (digitale) wereld om ons heen. Corona heeft deze trend versneld. Onze producten helpen om thuis de gewenste persoonlijke beleving te geven door het stimuleren van verschillende zintuigen; denk aan vorm, kleur en in toenemende maten ook geur.

De introductie van True Freshness speelde dit najaar hier uitstekend op in. We hebben met deze collectie en de iconische geur Fresh Linen nieuwe kopers naar de categorie gebracht. De lijn is ondersteund door effectieve activaties en het toevoegen van instore beleving van het segment. Wij verwachten veel van deze geurlijn, helemaal naar het voorjaar toe, wanneer de behoefte aan frisse geuren nog hoger is dan in het najaar.

Daarnaast sloot de verduurzaamde collectie rustieke kaarsen volledig aan bij alle trendkleuren. Ook deze introductie is breed ondersteund met zichtbaarheid zowel ATL als in-store op relevante momenten. Naast het feit dat er meer kaarsen zijn verkocht, zorgde de introductie ook voor een waardegroei van de categorie.”



Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Van Rens: “Vanuit consumenten krijgen we ook veel positieve reacties op de verduurzamingskoers én op de innovaties die we afgelopen najaar hebben gebracht. We zijn dan ook trots om te vermelden dat we blijven verduurzamen binnen alle productsegmenten, zowel in ons huidige assortiment, als in de innovaties die we dit najaar brengen.

Daarbij staan de sfeer en warmte die kaarslicht teweegbrengt en de emotionele relevantie van geur onverminderd centraal. Die mentale link willen we blijven maken wanneer we aankomend jaar onze innovaties ondersteunen middels een mediacampagne en instore, om zo in te spelen op het groepotentieel van de categorie.”



Juryrapport:

“Iedereen maakt het thuis gezellig in deze tijd. En met de alsmaar groeiende aandacht voor duurzaamheid slaat Bolsius hier de spijker op de kop.” - Kevin Maijenburg, teamleider bij AH Jos van den Berg

Bron: Levensmiddelenkrant