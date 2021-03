Winnaar Beste Introductie 2020: Chio Los Mixos

‘We zijn erin geslaagd om een uniek en aantrekkelijk product te lanceren’

DOETINCHEM - Bij Intersnack kan de vlag uit, want de Chio Los Mixos zijn door inkopers en ondernemers bekroond met de titel Beste Introductie 2020. Ferdy Breukink, Marleen Busscher, Joost Nooijen en Mariëlle Grit spreken vol lof over de lancering van het nieuwe product en reageren op de overwinning.

Feest! Jullie hebben gewonnen. Wat is jullie eerste reactie?

“Het is natuurlijk erg leuk om mooie prijzen te winnen, zeker met een introductie van een nieuw concept. We zijn erg blij met de waardering die we met deze prijs krijgen vanuit onze handelspartners voor onze innovatiekracht en onderscheidend vermogen. Wederom een stukje erkenning van de toegevoegde waarde van Chio als merk binnen de categorie.”



Waarom is volgens jullie het product hebben gekozen tot Beste Introductie?

“In een categorie die zich kenmerkt door een ruim en veelzijdig aanbod zijn wij er in geslaagd een uniek en aantrekkelijk product in de markt te zetten. Met Chio Los Mixos bieden wij een heerlijke mix van maiszoutjes in verschillende vormen en texturen. Voor ieder wat wils en hierdoor perfect om te delen. Dit maakt Chio Los Mixos een uitermate geschikt product voor consumptie binnen gezinnen en/of het serveren aan gasten. De mix gecombineerd met de populaire smaakrichtingen, zoals Sweet Chili en Nacho Cheese maken dit een smaakvol en uniek zoutje.”



Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“Afgelopen jaar hebben we een mooie start gemaakt met het activeren van shoppers en consumenten. Hiervoor hebben we verschillende initiatieven ingezet die hebben bijgedragen aan een mooie uplift in productbekendheid en trial aankopen door shoppers. Dit jaar gaan we deze initiatieven voortzetten zodat geen shopper meer om Chio Los Mixos heen kan. Daarbij gaat het om ondersteuning op tv, online, social en winkelvloer.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Chio richt zich op energieke jong volwassenen. Samen plezier maken staat hierin bij Chio centraal. Wij geloven in een continue ondersteuning van het merk Chio met een goede balans tussen productbekendheid en confrontatie op de winkelvloer. We ondersteunen het gehele jaar door waarbij we ons voor Chio Los Mixos richten op het gebruiksmoment waarin je samen met het gezin of met je gasten onze lekkere zoutjes consumeert. Dit doen we middels ondersteuning op tv, online video, social met een link naar e-commerce en op de winkelvloer. Hier gaan we ook komend jaar weer volop op inzetten.”



Waarom is de Chio Los Mixos echt een aanvulling op het huidige assortiment?

“Binnen de categorie zoute snacks is variatie erg belangrijk. Consumenten willen graag regelmatig een ander product proberen en daarom is het belangrijk om ze regelmatig verrassen met nieuwe producten. Met onze mixen zijn we hiermee een succesvolle weg ingeslagen. Binnen borrelnoten hebben we dat al laten zien met Chio bites mixen en binnen chips en snacks laten we dat ook zien met zowel Chio Mixplosions als nu ook Chio Los Mixos.”



Juryrapport: ‘De perfecte chips voor klanten die geen keuze willen maken. Het enige waar je over na hoeft te denken is de smaak en Intersnack heeft alle vormen voor jou in een zak gedaan.’ - Ninke Dekkers, assortimentsmanager bij Jumbo

Bron: Levensmiddelenkrant