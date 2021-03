Winnaar Beste Introductie 2020: Kips Vega Kleintje Smeerworst 30% minder vet | redesign Chicken Tonight | redesign Huls

‘Met de jaren 90-reclame stegen de verkoopcijfers’

ALMELO - Zwanenberg Food Group is van vele markten thuis en blijft doorontwikkelen. Afgelopen jaar vielen maar liefst drie producten zo goed in de smaak dat zij tot Beste Introductie 2020 zijn uitgeroepen. Hoe lukt het om op zo veel vlakken succesvol te zijn? Jo-Anne van der Laan, marketing manager bij de fabrikant, legt het uit.

Hoe hebben jullie de nieuwe introducties ondersteund?

“De succesvolle Kips-vegan lijn hebben wij uitgebreid met nieuwe introducties, waaronder de Kips Vega Kleintje Smeerworst 30% minder vet, die in de prijzen is gevallen. Deze hele lijn hebben wij met tv- en onlinecampagnes aan de Nederlandse consument geïntroduceerd, en bij de diverse retailers middels print, instore en promoties.

Ook hebben we bij Chicken Tonight een ontzettend gaaf redesign, in samenwerking met Guts&Glorious, neergezet. Dit hebben wij vervolgens ondersteund door een te gekke ‘90s-campagne op tv en online, genaamd ‘Terry Stinger’. Dat is natuurlijk een dikke knipoog naar Jerry Springer. Deze campagne hebben we ontwikkeld met reclamebureau Alfred. We merken dat het door iedereen ontzettend goed is ontvangen en de verkoopcijfers zijn mede hierdoor ook gestegen.

Tot slot hebben we het redesign van Huls droge worst. Dat is een heel mooie en kwalitatieve vernieuwing geworden en ook voor dit redesign hebben wij samengewerkt met Guts&Glorious. Met onlineondersteuning proberen we Huls bekender te maken in de Randstad. Huls is op dit moment de grootste specialist in droge worst in het noord- en noordoosten van Nederland, en via nieuwe introducties en gerichte onlinecommunicatie willen we dat gebied vergroten.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Inspelen op de trends en behoefte van de consument, dat staat voorop. Daarnaast zijn onze drijvende krachten innovatie, ontwikkeling en communicatie. Door op die gebieden goed te weten wat er van ons verwacht wordt, kunnen we met de retailer samen naar de categorie kijken. Met die analyses lukt het ons om in te spelen op de steeds veranderende markt. ”

Wat mogen we dit jaar aan mooie introducties verwachten?

“Bij Kips gaan we heerlijke snacks introduceren in een handige eenpersoonsverpakking. Die vullen wij onder andere met lekkere kipsnacks en top droge worstjes – gemaakt door onze worstmeesters uit Vlagtwedde.

Bij Chicken Tonight komen we met een kleinere pot in drie bestaande en vertrouwde smaken. Hiermee richten wij ons op het groeiende aantal een- en tweepersoonshuishoudens. Op moment van schrijven is de bekende ‘Terry Stinger’-campagne wederom on air gegaan op tv en online.

Bij Huls gaan we topworsten introduceren, zoals de bekende Sticks in een pittige chorizovariant en in het najaar een vegan worst. Daarnaast komen we met de Huls Karakter-range. Hiermee introduceren wij ook onze nieuwe worstmeester, Lotte van Esch, op de verpakking. Dit zijn worsten met karakter. Hoogwaardig en van topkwaliteit, ontwikkeld met Hollandse kruiden. Heerlijk voor bij de borrel en met een goed glas wijn of (speciaal)biertje.”

Juryrapport:

“De oude vertrouwde Chicken Tonight in een nieuw verfrissend jasje. Heerlijke sauzen waarmee je snel een heerlijk gerecht op tafel zet.” - Carline Zandstra, categorymanager bij Deen

Juryrapport:

“De producten van Huls zijn altijd een succes en met deze verpakking zijn ze helemaal up-to-date.” - Daniëlle Haverlag, ASM van AH van den Tweel Nijkerk

Juryrapport:

“Mooie toevoeging aan het groeiende vegetarische assortiment, want de consument gaat steeds meer op zoek naar vleesvervangers.” - Marko Schiedam, bedrijfsleider Coop Rehorst Nieuwveen

Bron: Levensmiddelenkrant