Winnaar Beste Introductie 2020: Müllermilk

Müllermilk: het goede van melk en onweerstaanbaar lekker

VEENENDAAL - “Waardering krijgen voor een heel nieuw merk dat we hebben geïntroduceerd, maakt het winnen van deze prijs wel extra speciaal”, vertelt Andrea Gottmer, marketing manager bij Müller. Met Müller Müllermilk presenteerden zij afgelopen jaar een product dat, naar eigen zeggen, een positieve bijdrage levert aan de categorie.

Waarom is Müllermilk verkozen tot Beste Introductie?

“Müllermilk is een uniek en onderscheidend product dat inspeelt op de behoeften van een nieuwe kopersgroep. Müllermilk is bijzonder, omdat het een combinatie is van het goede van melk en een onweerstaanbare smaakervaring. Het bevat al het goede van melk: kwalitatieve S-klasse melk, halfvol – dus 1,5 procent vet – en er zijn vitamines aan toegevoegd die een gezonde levensstijl ondersteunen. Daarnaast is het een onweerstaanbare smaaksensatie, anders dan andere producten, door de unieke variaties en textuur. Müllermilk is echt ingesprongen op een gat in de markt en heeft gezorgd voor extra omzet in de categorie. Dat zie je terug in deze waardering.”

Wat zijn de plannen met de producten voor aankomend jaar?

“Uiteraard zijn we met Müllermilk voortdurend bezig met het bekijken van verdere mogelijkheden voor het merk en de kansen die er liggen binnen de categorie. Om het succes van het afgelopen jaar verder door te zetten, hebben we in week 6 een nieuwe Müllermilk-variant aan het assortiment toegevoegd: Müllermilk Special Choco Caramel Cookie. Met dit product bieden we een speciale smaakeditie in opvallend design en uniek ten opzichte van andere producten binnen de categorie. Daardoor is het goed zichtbaar op het schap. Verder hebben we op productniveau voor komend jaar mooie vernieuwende varianten op de planning staan. Wat dit precies gaat worden houden we nog even geheim.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Naast de plannen op productniveau zetten we komend jaar verder in op onze communicatiemiddelen. Zo staat onze succesvolle Müllermilk-mediacampagne met ‘The Müh you can’t resist!’ weer op het programma met een brede zichtbaarheid op zowel televisie als online via YouTube. Met deze campagne geven we het merk de verdere ondersteuning om de Nederlandse consument nog beter kennis te laten maken met Müllermilk.”

Wat is de toegevoegde waarde van Müllermilk voor de categorie?

“Zoals gezegd is Müllermilk echt ingesprongen op een gat in de markt. Uit ons onderzoek was naar voren gekomen dat het aanbod van drinkzuivel nog niet alle behoeftes vervulde”, vult Daniek Willems, trade marketeer bij Müller, aan. “Genieten is een erg belangrijke behoefte, maar dit moet wel in balans staan met gezondheid. Het drinkzuivelaanbod bevat veel producten die erg gefocust zijn op gezondheid. Alle merken zitten echter dicht op elkaar en onderscheiden zich te weinig. Wat betreft genieten was het aanbod nog klein en werd eigenlijk alleen ingevuld met koffiedrinks en chocolademelk. Er was nog geen concept dat ‘het goede van melk’ met ‘genieten’ combineerde, en daar hebben wij met Müllermilk invulling aangegeven. De cijfers wijzen uit dat we met Müllermilk echt ingesprongen zijn op een gat in de markt. Müllermilk heeft gezorgd voor extra omzet en heeft daarmee nieuwe kopers naar de categorie getrokken.”

Juryrapport:

“Een zeer knappe prestatie voor een on-the-go-concept in deze tijd.” - Mike Freriks, team lead category management Ontbijt, Lunch & Gezondheid bij Coop.

Bron: Levensmiddelenkrant