Winnaar Beste Introductie 2020: PLNT Vegetarische Kipfilet Tuinkruiden

Future Food Group tilt vegetarisch beleg naar hoger niveau

OSS – “Allereerst echt fantastisch dat we deze award in de wacht hebben weten te slepen!”, verkondigt Laurens Zandbergen, marketing manager. Met PLNT Kipfilet Tuinkruiden, een vegetarische kipfilet gemaakt door slagers, wint Future Food Group de Beste Introductie 2020.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

“We zijn er enorm blij mee. Het maakt ons trots om te zien dat waar we zo hard voor gewerkt hebben, ook extern ervaren wordt als een succes. Van productontwikkeling tot aan marketing en de retailer, we hebben dit samen voor elkaar gekregen.”

Waarom is volgens jullie dit product gekozen tot Beste Introductie?

“Het is natuurlijk een vrij nieuwe categorie waarbij de kwaliteit pas recent door ons naar een hoger niveau getild is. Wij hebben sinds de introductie goede consumentenreacties ontvangen en zien in de verkoopcijfers dat er een mooie stijgende trendlijn aanwezig is.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“We gaan kijken of we dit product nog verder kunnen verbeteren of dat we nog een nieuwe smaakvariant kunnen introduceren. De gehele lijn vegan maken staat ook op ons lijstje als doelstelling.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Via doelgroepanalyses richten we ons op de shopper die openstaat voor het proberen van vleesvervangers. Naast onze digitale marketing activeren wij fysiek in de winkel met promo’s en vertegenwoordiging in de folder om zo de trial-rate te verhogen. Dit doen wij in samenspraak met de category manager.”

Wat is de toegevoegde waarde van PLNT Kipfilet Tuinkruiden?

“PLNT laat zien dat vleeswarenvervangers ook lekker kunnen zijn. Zo vervangen consumenten hun dagelijkse lunch of ontbijt zonder concessies te hoeven doen op smaak. Daarnaast is de PLNT Vegetarische Kipfilet Tuinkruiden een bron van vitamine B12, ijzer, eiwitten, arm aan verzadigde vetten en glutenvrij. We hebben daarmee de benchmark gezet voor zowel de fabrikant als de consument.”

Juryrapport:

“Dit product heeft een frisse uitstraling en smaakt goed. Het wordt positief ontvangen.”

Kees Sijm, category manager bij Deen

Bron: Levensmiddelenkrant