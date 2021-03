Winnaar Beste Introductie 2020: Spa Duo Strawberry Watermelon

‘We blijven focus leggen op categoriegroei’

MADE – Het is feest bij Spadel. Het bedrijf kreeg al enthousiaste reacties van consumenten na de introductie van Spa Duo Strawberry Watermelon. Inkopers waarderen ook de ondersteuning en zien een succesvol product in het schap. Daarom is dit product uitgeroepen tot Beste Introductie 2020. Manon Décarre (brand marketeer) en Michiel Smits (key account-manager) reageren op de winst.

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste aspecten aan deze succesvolle introductie?

Décarre: “Allereerst een heerlijk fruitige, niet-bruisende limonade, gemaakt met het pure mineraalwater van Spa & 100 procent ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

Daarnaast is de limonade laag in calorieën, wat aansluit bij de consumententrends. Verder lieten we consumenten kennismaken met ons product via activatie en tailormade sampling, zowel op de winkelvloer als nationaal en online. Het product is ondersteund met een sterke nationale mediacampagne, wat een belangrijke rol speelt in het succes van een introductie.”

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

Décarre: “Een nieuw product lanceren in het speciale COVID-19-jaar was niet vanzelfsprekend. We zijn dan ook enorm trots dat we een erkenning voor onze inspanningen mogen ontvangen. De enthousiaste reacties die we van consumenten hebben gekregen op deze smaak waren ook al positief.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

Smits: “Ze kunnen nog meer inspelen op de trends van bewust genieten. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar concepten die inspelen op gezondheid, natuurlijkheid en laag in calorieën. Ze willen daarnaast ook zeker verrast blijven en het bieden van vernieuwing is daarin heel belangrijk. Als we kijken naar de schappresentatie en positionering richting shoppers, zien wij nog winst te behalen. Dat pakken we graag samen met retailers op.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Décarre: “Om continu consumenten te blijven verrassen met onze Spa limonades zullen we ook dit jaar consumenten kennis laten maken met nieuwe unieke smaken. Maar heel veel meer kan ik er nu nog niet over kwijt.”

Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

Smits: “We blijven ons focussen om gezamenlijk categoriegroei te realiseren. Daarbij richten we ons met name op de penetratievergroting. We willen nieuwe kopers aantrekken binnen de categorie en daar zijn alle activiteiten voor dit jaar dan ook op gericht.”

Juryrapport:

“Dit is een bekende smaak die terugkeert in het schap. Het is echt een aanwinst voor het duo-concept.”

Daniel van Schayik, category manager bij Hoogvliet

Bron: Levensmiddelenkrant