Winnaar Beste Introductie 2020: Wilhelmina Vegan 3-packs

‘Wilhelmina Vegan multipacks maken hun plek op het schap waar’

DOKKUM - Wie pepermunt zegt, zegt Wilhelmina. Als bekendste merk in de productgroep blijft Fortuin zich continu ontwikkelen. Dat wordt door inkopers gewaardeerd, vandaar dat Wilhelmina vegan 3-packs tot winnaar van de Beste Introductie 2020 zijn uitgeroepen. Simone Hagoort, productmanager bij Fortuin, reageert op de winst.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“De producten binnen de categorie zoetwaren kenmerken zich doordat ze als lekker worden ervaren. Lekker is dus een vereiste en dit kun je met verschillende ingrediënten en grondstoffen realiseren. Voor de nieuwe Wilhelmina vegan-range was dit ook een van de vereisten en daar zijn wij goed in geslaagd. Bij onze nieuwe Wilhelmina 3-packs hebben we gekeken hoe we op trends als vega en vegan konden inspelen. We hebben een suikervrije pepermunt geïntroduceerd, die ook nog extra fris is, en de hele lijn vegan gemaakt. Zonder concessies te doen aan smaak en kwaliteit.”

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

“De hoogtepunten voor Wilhelmina waren de lancering van de per stuk verpakte Wilhelmina in een papieren flowpack en kartonnen dispenser in horeca en foodservice. We besparen hiermee ontzettend veel plastic en als een single-pack onverhoopt toch in de natuur terechtkomt, is deze een stuk sneller en beter afbreekbaar. Ten aanzien van de nieuwe Wilhelmina veganlijn is het hoogtepunt dat de handelspartners ons initiatief hebben omarmd en dit heeft geleid tot een mooie basisdistributie.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Retailers kunnen meer voordeel behalen door alle drie de varianten Wilhelmina vegan bij elkaar te presenteren. Dit versterkt de zichtbaarheid van de 3-packs op het schap. De laatste jaren zien we de groep functionele powermints sterk groeien.

Retailers maken terecht ruimte voor deze producten, maar dit gaat mijns inziens ook wel eens ten koste van de meer traditionele pepermuntmerken en producten. Onze merken Wilhelmina pepermunt en DF pepermunt blijven goed presteren. Dit blijkt ook uit een recent gehouden onderzoek door de Telegraaf, waarbij er in de top 5-pepermuntmerken vier uit onze stal kwamen.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“In 2021 zullen we zeker van ons laten horen. We zullen de rest van het Wilhelmina-assortiment medio 2021 ook overzetten naar de nieuwe vegan-receptuur. Daarnaast mogen de handel en de consument zich dit jaar nog gaan verheugen op de lancering van een nieuwe range Wilhelmina. Wat dat gaat worden houden we nog even voor ons.”

Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“De rollen Wilhelmina zijn gelanceerd in het jaar 2004 en sinds die tijd is het een blijvertje gebleken. Ik verwacht dat de drie nieuwe vegan multipacks hun plek op het schap zullen blijven waarmaken. Wij zullen het merk blijven onderhouden en door middel van promoties, maar zeker ook ondersteuning op het gebied van socials en online advertising aandacht blijven geven.”

Juryrapport

“Met de uitbreiding van het vegan- en suikervrije assortiment speelt Fortuin in op de laatste trends en maakt zo pepermunt voor een ieder toegankelijk. Door het samenvoegen en uitbreiden van producten onder de merknaam Wilhelmina zorgt Fortuin voor een duidelijk en zichtbaar blok in het voor de consument al drukke suikerwerkschap.” - Jacob Meijboom, senior category manager bij Coop.

Bron: Levensmiddelenkrant