Winnaar Beste Introductie 2021: Autodrop Overdrive

‘We hebben echt iets onderscheidends aan ons wagenpark toegevoegd’

WADDINXVEEN - Concorp heeft de Cadillacs, Dubbel Dekkers, Hot Rods en Kevers opgevoerd en daarmee hebben ze ‘overdriven’ veel smaak gekregen. De auto’s zijn afgetankt met een zachte vulling en dat is niet onopgemerkt gebleven bij retailers, die het product prompt tot Beste Introductie van 2021 uitriepen. Emma Bloem, product manager candy bij Concorp, is blij met de enthousiaste reacties van retailers én consumenten.

Gefeliciteerd! Wat vinden jullie ervan om de Beste Introductie te winnen?

“Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op! We zijn al een hele tijd bezig met deze innovatie en zijn blij met de enthousiaste reacties van zowel retailers als consumenten.”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Omdat we echt iets nieuws en onderscheidends aan ons wagenpark toegevoegd hebben. Door het creëren van een unieke smaakboost is de snoepbeleving nog leuker en lekkerder. Dit zag je ook direct terug in de eerste resultaten.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“In 2021 hebben wij een opvallende 360-gradencampagne gelanceerd. De komst van de nieuwe Opgevoerde smaken binnen het wagenpark van Autodrop is op een overdriven manier gevierd! De videoclip van Overdrive, een speciale samenwerking tussen volkszangeres Samantha Steenwijk en rapper Sjaak, speelde daarin een centrale rol. Buiten een grootschalige socialmediacampagne, zijn er speciale actieverpakkingen verspreid op de winkelvloer. Geluksvogels die een autosleutel in een doosje vonden, maakten kans op het winnen van de Autodrop Birò die ook in de videoclip te zien was. Op deze manier enthousiasmeren we onze Autodrop-fans en brengen we de intense, krachtige smaaksensatie tot leven.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Overdrive staat letterlijk voor de hoogste versnelling. In een auto meestal de vijfde of zesde versnelling dus. Deze producten met zachte vulling brengen je naar de hoogste versnelling van smaak; nog intenser, voller, krachtiger dan een gemiddeld snoepje. Deze nieuwe smaaksensatie resulteert in nog meer verrassing en fun in het snoepschap!”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Door dit vernieuwende concept zo veel mogelijk ruimte te geven op het schap. Innovatie mag tenslotte beloond worden en we zijn pas net begonnen met verrassende smaken... Er komen nog vele leuke auto’s aan de komende tijd!”



Juryrapport:

“Het is een goed concept. Er zit een zachte vulling in het snoepje en dat spreekt mensen aan.”



Bron: Levensmiddelenkrant