Winnaar Beste Introductie 2021: Bolsius True Joy en Bolsius True Glow (Limited Festive Edition)

‘Bolsius: het is niet alleen een geur, het is zoveel meer’

SCHIJNDEL - Bolsius is tweevoudig winnaar Beste Introductie. De fabrikant heeft prijzen in de wacht gesleept met Bolsius True Glow (Limited Festive Edition) en Bolsius True Joy. Het team reageert op de winst.

Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie op de winst?

Shopper marketeer Cerès Cornelissen: “Wij zijn ontzettend blij met het winnen van deze titel voor deze twee nieuwe concepten. De categorie Home Ambiance is de afgelopen jaren hard gegroeid; we zien echter dat de potentie binnen supermarkten nog niet volledig wordt benut. Om deze reden hebben wij een visie voor duurzame groei van de categorie ontwikkeld: ‘Enjoy a magical home every day’. Voor geurkaarsen en geurstokjes is het bouwen van penetratie door zowel mentaal als fysiek beschikbaar te zijn een belangrijker drijver van de groei. We willen de emotionele relevantie van deze producten benadrukken. Je gelukkig en veilig voelen in je huis en mentale wellbeing zijn belangrijke trends waar geurkaarsen en geurstokjes op in kunnen spelen.”

Brand experience manager Renee van Rens: “Dat geur zoveel meer kan zijn dan alleen een functioneel product is de boodschap van de campagne van Bolsius: Het is niet alleen een geur, het is zoveel meer . Het kan namelijk nog zoveel meer zijn, bijvoorbeeld een pauze-moment; een herinnering; extra sfeer; een verwelkomer, een kado om te geven of voor jezelf. Het feit dat onze handelspartners deze koers omarmen en de toegevoegde waarde van de bijbehorende introducties zien, zorgt voor een trots gevoel.”



Waarom zijn deze concepten volgens jullie gekozen tot Beste Introductie?

Senior product manager Edith Momm: “Met het concept Bolsius True Joy willen wij een nieuwe, jongere doelgroep aanspreken met een duurzamer en stijlvol concept en daarmee de penetratiegraad van het geursegment verhogen. De True Joy-collectie bestaat uit geurstokjes en geurkaarsen in drie varianten, geïnspireerd door geuren uit de natuur. Gemaakt met natuurlijke vegan wax, natuurlijke geurextracten en zonder palmolie. In een trendy look en feel met een zacht en stijlvol kleurverloop op het glas. Verpakt in een fris, cadeauwaardig design.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Van Rens: “Om zichtbaarheid te creëren voor True Joy is de introductie breed ondersteund middels verschillende kanalen en op relevante momenten. Met een positief resultaat: de rotatie van de geurproducten is goed en de introductie voegt waarde toe aan de categorie. Met de ‘limited’ introductie van de Bolsius True Glow-collectie willen we inspelen op de relevantie van het seizoen én trends, door iedere keer iets nieuws te brengen. Met fysieke beschikbaarheid, alsmede het onderstrepen van de emotionele relevantie van de artikelen, zorgden deze items voor een mooie groei van de categorie en behoorden de items in deze periode tot de best roterende binnen het segment.”



Wat zijn de plannen voor dit jaar met deze concepten?

Business unit manager, Van der Zande: “Het winnen van deze titel sterkt onze koers die wij vol overgave doorzetten in 2022. Dat betekent dat wij met onze introducties blijven focussen op het combineren van stijl en duurzaamheid en daarbij blijven bouwen aan onze groeidrijvers. Voor Bolsius True Joy betekent dit dat we de relevantie van een limited edition rondom een ‘gifting’ moment combineren met het succes van de Bolsius True Joy-collectie.

Dit voorjaar brengen wij daarom een limited edition: Bolsius True Joy Sunny edition geurkaars en geurstokje. Deze introductie speelt in op relevante momenten voor de categorie, namelijk het voorjaar, Pasen en Moederdag. In het najaar brengen we een Winter Edition geurkaars en geurstokje voor op het schap. De Bolsius True Joy limited editions zijn zo ontwikkeld dat ze goed gecombineerd kunnen worden met ongegeurde decoratieve kaarsen om zo cross-selling te genereren.”



Juryrapport:

“Presentatiematerialen zoals displays en POS-materialen spelen een belangrijke rol in de verkoop van Bolsius producten. Tijdens de winterperiode was er extra behoefte aan een gezellige sfeer, waar de True Glow-producten op inspeelden.”

Bron: Levensmiddelenkrant