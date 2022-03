Winnaar Beste Introductie 2021: Boursin Plant-based

‘Boursin Plant-based geeft de plantaardige kaascategorie een nieuwe impuls’

UTRECHT - De vraag naar plantaardige kaas neemt toe en Boursin speelt daarop in door de bekende kruidenroomkaas, en dan vooral in de smaak knoflook en fijne kruiden, in een vegan versie op de markt te brengen. Senior brand manager Selma Koenen en category manager Inge Mettler zijn vereerd met de prijs voor Beste Introductie 2021 voor dit product. “Waardering vanuit de markt is altijd leuk!”

Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

“We zijn vereerd dat we de prijs voor Beste Introductie 2021 hebben gewonnen. Er is hard gewerkt om deze innovatie succesvol te lanceren, en als je daar dan de waardering voor ontvangt vanuit de markt, is dat erg leuk!”



Waarom is volgens jullie het product gekozen tot Beste Introductie?

“Boursin Plant-based speelt in op de toenemende vraag naar plantaardige alternatieven vanuit de consument, gedreven door jongere generaties en een toenemende betrokkenheid bij gezondheid en duurzaamheid in de maatschappij. Het merk Boursin geeft als grondlegger van de kruidenroomkaas en in de welbekende smaak ‘knoflook en fijne kruiden’ de plantaardige kaascategorie een nieuwe impuls en laat daarmee de categorie verder groeien.”



Wat zijn de plannen met dit product voor dit jaar?

“Dit jaar zullen we dit product verder bij de consumenten onder de aandacht brengen op relevante momenten. Zo is bijvoorbeeld november world vegan month. Ook doen we mee met passende thema’s van de retailers. Daarnaast zullen we werken aan een bredere verkrijgbaarheid in de markt.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Met Boursin Plant-based richten we ons op het bereiken van de flexitariërs. We willen mensen laten zien dat de Boursin die ze van ons gewend zijn nu ook in een plantaardige variant te verkrijgen is. Hierbij zetten we veelal digitale media in, influencers, maar ook instore POS en tastings.”



Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“We zien dat de groei binnen de kaascategorie voor een groot deel wordt gedreven vanuit plantaardige alternatieven. Door bekende A-merken als Boursin toe te voegen aan het assortiment krijgt de plantaardige kaascategorie een nieuwe impuls; de bekendheid en vertrouwen in het merk zorgen voor meer trial en penetratie onder flexitariërs. Daarnaast weten we dat de plantaardige kaaskoper een interessante shopper is, aangezien deze gemiddeld 3 procent meer besteedt aan zijn of haar boodschappen.”



Juryrapport:

“Plantaardig is nu helemaal de trend en daar speelt dit product mooi op in.”



Bron: Levensmiddelenkrant